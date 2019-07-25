Cоциальное предпринимательство в Беларуси заметно активизировалось

В ближайшее время будет принят закон, регулирующий этот вид деятельности.

Тема социального предпринимательства обсуждалась в рамках 3-го Форума социального бизнеса, который в этом году впервые прошел при поддержке Министерства труда и социальной защиты. Одним из наиболее дискуссионных вопросов стал проект закона о социальном предпринимательстве, который сейчас обсуждается на площадке общественно-консультативного совета при министерстве, а также в бизнес-союзах и общественных организациях.

Как сообщил начальник управления политики занятости Минтруда и соцзащиты Олег Токун, концепция закона предусматривает, что социальный бизнес будет заниматься трудоустройством уязвимых категорий населения, в том числе больных ВИЧ, вернувшихся из мест лишения свободы и др., осуществляя социально значимые виды экономической деятельности. А также - систематически направлять часть прибыли и произведенных товаров (услуг) на решение проблем общества.

Закон определит перечень организаций, претендующих на статус социального предприятия, инвестора или ИП. При этом наиболее спорным является вопрос о льготах для социального бизнеса. По словам О. Токуна, они есть и сейчас, только прописаны в разных нормативных актах. При этом представитель министерства отметил, что государство намерено в основном сконцентрироваться на нематериальной поддержке таких предприятий.

На основании опыта ряда компаний в Беларуси разработаны рекомендации, как организовать социальный бизнес. В частности, предполагается, что такие предприятия смогут получать грантовую поддержку, собирать средства на краудфандинговых платформах, а также использовать кредитные ресурсы. Так, Банк развития в рамках проекта по поддержке субъектов МСП сегодня предлагает специальный кредитный продукт для социального бизнеса: при наличии не менее 10% собственных средств ставка по нему составит 9,67%.

Участники мероприятия говорили о том, что нужно шире использовать передовой опыт соседних стран. Например, в России социальный бизнес развивается за счет средств фондов, например, госфонд «Наше будущее» выдает на такие проекты беспроцентные кредиты. А в «дорожной карте» правительства РФ по развитию малого и среднего бизнеса предлагается передать все социальные сервисы негосударственному сектору.

В Латвии для социальных предприятий установлен «нулевой» налог на прибыль, им разрешено использовать волонтерский труд. Муниципалитеты и правительство также оказывают поддержку таким организациям, в частности, они имеют право участия в процедуре закупок с преференциями, а также на получение грантов.

Полный вариант статьи К. Вербицкой «Бизнес с социальным подтекстом» опубликован в печатной версии журнала «Директор» №6/2019 .

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