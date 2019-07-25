СЭЗ в Беларуси. «Национальная экономическая модель» в миниатюре?

Резиденты свободных экономических зон работают лучше, чем промышленность в целом, но по тем же принципам и с теми же ошибками.

По мнению авторов исследования промышленных парков и особых экономических зон Беларуси, проведенного центром BEROC, белорусские СЭЗ не создают новых секторов национальной экономики. Их резиденты зависят от российского рынка, на который ориентирована львиная доля их экспорта. В результате отечественные СЭЗы напоминают «белорусскую модель» в уменьшенном масштабе со всеми присущими ей рисками.

Сегодня в Беларуси действуют 6 свободных экономических зон - по одной в каждой области, которые занимают 0,12% территории страны. Состав резидентов по видам деятельности с 2003 г существенно не изменился: большинство работает в сфере машиностроения, металлообработки и химической промышленности. Их реальный вклад в ВВП составляет менее 5%, а в привлечение прямых иностранных инвестиций - варьировался от 1,7% до максимального значения 24% в 2004 г.

В первую пятерку партнеров СЭЗ по объему внешних поставок входят Россия, Китай, Польша, Германия и США, на долю которых приходится почти 65% совокупного импорта. При этом общая картина напоминает данные по экономике страны в целом: государства СНГ преобладают в экспорте СЭЗ, а дальнего зарубежья - в импорте.

Как правило, СЭЗ стимулируют привлечение на свои территории новых предприятий. Однако в Беларуси эта тенденция сменилась противоположной. В 2003-2011 гг. число резидентов ежегодно увеличивалось в среднем на 2,5%, а с 2011-го наблюдалось их сокращение на 4% в год. При этом ни одна экономическая зона пока не достигла предела своих возможностей, особенно с учетом применения экстерриториального принципа.

С целью стимулирования импортозамещающего производства в зонах с особыми экономическими режимами правительством была установлена упрощенная процедура получения резидентами от органов госуправления одобрения перечня производимых и реализуемых ими на территории страны импортозамещающих товаров. Первоначально удельный вес такой продукции в общем объеме промышленного производства СЭЗ достигал 47% (2004 г.), но на конец 2016 г. снизился до 12%. Тем не менее, в 2004-2016 гг. в среднем около 45% годового оборота компаний-резидентов приходилось на продажи в Беларуси.

Эксперты считают, что в целом СЭЗ работают лучше, чем остальная отечественная экономика. Но, кроме перечисленных выше проблем, отмечают также практику экстерриториальности, в результате чего резидентами СЭЗ смогли стать предприятия, которые не находились на их территории, в том числе ряд госкомпаний. Это изменило имидж свободных экономических зон как инструмента экономического развития малого и среднего бизнеса, так как новый подход позволяет крупным госпредприятиям получить доступ к дополнительным льготам.

Подробный анализ условий и результатов работы СЭЗ в Беларуси см. в статье Т. Маненок «Преференциальные режимы с национальными особенностями» в печатной версии журнала «Директор» №6/2019 .

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