Звенья единой цепи

Белорусская агропромышленная неделя и масштабная выставка «Белагро-2019» послужили не только поводом для гордости за сельское хозяйство, но и обратили внимание на специфику работы АПК.





Что нового?

«Белагро» ежегодно демонстрирует широкую палитру разработок отечественного сельскохозяйственного профиля. Это более 300 образцов современной техники, применяемой в АПК: машины для внесения удобрений и защиты растений, уборки зерновых и заготовки кормов, мелиоративных работ, возделывания и уборки картофеля, сахарной свеклы и других овощей. Причем номенклатура инноваций ежегодно расширяется.

В этом году территория «Белагро» увеличилась благодаря одной из главных новинок - экспозиции «Экспериментальное поле». Зерновые культуры посеяли в сентябре 2018 г., а уже в июне 2019-го можно было увидеть, сравнить и оценить всходы экспериментальных сортов озимой пшеницы, тритикале, ржи и ячменя, которые представили организаторы экспозиции - НПЦ НАН Беларуси по земледелию и немецкие компании.

Большое внимание посетителей привлек «трактороболид» в стиле «Формулы-1», представленный Минским тракторным заводом. Однако этот шоу-кар вряд ли дойдет до конвейера. Кстати, в прошлом году МТЗ продемонстрировал на «Белагро» огромного робота-трансформера.

Экономический аспект

Техника и продукция - наглядное воплощение нелегкого труда аграриев: ученых и практиков. Как отметил заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Петр Казакевич, экспорт нашей сельхозпродукции оценивается примерно в 5 млрд долл. Она продается не только в странах на постсоветском пространстве, но и в Азии, Океании, Африке. Развитие АПК Беларуси, укрепление экономической устойчивости его отраслей базируются на дальнейшем росте экспорта. Важнейшее условие этого - высокая конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции, которая достигается на основе внедрения научных знаний в практику.

Так, растет доля селекции отечественных сортов, максимально приспособленных к условиям нашей страны.

Большое внимание уделяется пищепрому. Только в 2018 г. на белорусских предприятиях освоено 16 новых технологий, разработанных в Научно-практическом центре НАН Беларуси по продовольствию. Общий объем выпуска продукции по ним превысил 78 млн долл.

Говоря об экспорте, П. Казакевич обратил внимание на то, что в этом пятилетии только в рамках ГНТП «Агропромкомплекс-2020» планируется передать в производство более 240 инновационных разработок. 60% разрабатываемой научно-технической продукции обеспечат импортозамещение, 40% - обладают экспортным потенциалом. За этот период выпуск продукции по методикам ученых составит не менее 20 млрд руб. Освоение научных разработок обеспечит рост объема валовой продукции сельского хозяйства в 1,2-1,3 раза, увеличение производительности труда в АПК, снижение затрат материальных и энергетических ресурсов на 20- 25%.

Наращиванию экспорта способствует заключение различных договоров и меморандумов. Например, во время проведения «Белагро» соглашение о создании новой белорусско-китайской научной лаборатории подписали генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства Сергей Яковчик и директор Академии механизации сельского хозяйства провинции Цзилинь (КНР) Янь Хунюй. Она займется реализацией совместных проектов в различных областях механизации и автоматизации по производству сельскохозяйственной продукции, обменом научно-технической информацией, экспертизой в области исследований и разработками по роботизации и автоматизации технологических процессов в агросекторе.

В кругу проблем

Привлечение к работе на местах толковых кадров, особенно управленческих, - ощутимая проблема для многих отраслей, в том числе и для сельского хозяйства. Вроде бы и человек на своем месте, работает, дает результат, а на поверку оказывается, что не успевает за современными знаниями.

Эту проблему пытаются решить ученые и практики на совместных семинарах, во время учебы, тестирования. Так, организаторы выставки «Белагро» провели тест на знание требований техрегламентов. К сожалению, правильно ответить на 15 вопросов из разных отраслей смогли не все участники.

Говоря о кадрах для АПК, специалисты животноводства предлагают принять специальную государственную программу, в которой следует учесть вопросы мотивации труда и закрепления руководителей и специалистов в сельском хозяйстве, организовать постоянное научное сопровождение, консультирование, обучение и подготовку специалистов новым методам производства, организации и управления путем внедрения дистанционного обучения и применения ИT-технологий.

Примечательно, что на «Белагро» кадровую политику обсуждали и на семинаре «Молочное производство: проблемы и перспективы». Как отметил директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров АПК БГАТУ Николай Яковчик, по оценкам международных экспертных институтов, каждый рубль, вложенный в развитие, совершенствование персонала, приносит 3-8 руб. У нас же в сельхозорганизациях, по состоянию на 2017 г., работники со средним специальным и высшим образованием составляли 28% общей численности работающих; 46% руководящих кадров имели диплом о высшем образовании, что нельзя считать оптимальным показателем. Кроме того, хозяйства не полностью обеспечены руководителями и управленцами (в 2017-м - 94% от потребности).

Организация «охоты за умными головами», оптимизация образовательного процесса в соответствии с практическими требованиями, контроль за непрерывным обучением специалистов навыкам использования инновационных разработок - эти и многие другие задачи предстоит решить на пути дальнейшего развития АПК.

Экспорт, кадры, новые разработки - взаимодополняющие звенья единой аграрной цепи.