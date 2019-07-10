МАРТ отмечает рост количества обращений о нарушении антимонопольного законодательства

В 2018 г. министерство получило жалоб на 76% больше, чем в 2017-м.

Как считают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, это во многом связано со вступлением в силу новой редакции Закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», что значительно расширило возможности антимонопольного органа. Всего в 2018 г. в МАРТ поступило 185 обращений о нарушении антимонопольного законодательства (в 2017 г. - 105). При этом специальной комиссией министерства было установлено 20 фактов нарушений (в 2017 г. - 24).

Сообщается, что более половины выявленных нарушений - это недобросовестная конкуренция, антиконкурентные акты и действия госорганов - 33% (в 2017 г. - 11,7%), злоупотребление доминирующим положением - около 10%, антиконкурентные соглашения - 5%. В качестве примера заместитель главы МАРТ Иван Вежновец привел случай, когда местный орган власти целенаправленно не давал частной компании разрешение. Оно касалось осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги. При этом свою позицию чиновники объясняли просто: мол, это негосударственная организация…

Недобросовестная конкуренция часто проявляется в виде смешения товарных знаков, смешения или использования фирменного стиля. Бывает и так, что компании, чтобы опорочить деловую репутацию конкурентов, распространяют о них недостоверные и ложные сведения на официальных сайтах или на страницах в соцсетях.

Как подчеркнула начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Ольга Королькова, в 2018 г. также заметно увеличилось количество обращений в адрес министерства по организации закупок. Большинство из них уже рассмотрено, а часть находится в стадии изучения. Это в первую очередь связано с действиями госорганов, когда необходимо принять нормативный либо локальный акт, требующий согласования. Она напомнила, что антимонопольные требования распространяются на закупки, объявленные после вступления в силу новой редакции Закона. Причем, не только на госзакупки, но и на закупки за счет собственных средств и в строительстве, которые проводятся на конкурентной основе с применением конкурентной процедуры, и не распространяются лишь на закупки, осуществляемые по прямым договорам.

Кстати, с августа 2018 г. на сайте МАРТ в свободном доступе размещаются решения Комиссии по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства. В них описаны доводы и содержание рассмотренных заявлений, с которыми обращались субъекты хозяйствования, а также описаны мотивы принятых Комиссией решений. Это позволяет предприятиям и организациям примерить подобные ситуации на себя и узнать, какие действия являются нарушениями антимонопольного законодательства.

Подробнее о борьбе с нарушениями антимонопольного законодательства в Беларуси читайте в статье А. Владимирова «Монополизм или конкуренция?» в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

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