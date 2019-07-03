Петр Рудковский: «Все нужные экономические институты находятся внутри нас»

Руководитель Белорусского института стратегических исследований считает, что задача реформ - не ломать все подряд, а постепенно устранять «очаги помех».

Мотивируя отказ от проведения приватизации, представители белорусского руководства обычно ссылаются на примеры непорядочного или эгоистичного поведения частных собственников. Эта проблема при формировании капитализма в развитых экономических странах решалась, в частности, с помощью создания экономических институтов, которые выполняют в обществе функцию своего рода «ограничителей» и упорядочивают взаимоотношения между людьми на основе общепринятых правил и норм поведения.

Может ли такая практика использоваться в Беларуси, нужно ли импортировать такие институты извне, или их нужно создавать с учетом белорусской специфики? Руководитель Белорусского института стратегических исследований (BISS) Петр Рудковский считает, что оптимальный вариант находится где-то посередине:

- Мне хорошо запомнилось высказывание кубинской писательницы-диссидентки Зоэ Вальдес во времена Фиделя Кастро: «Чтобы восстать против этой системы, не нужна идеология. Достаточно физиологии». В поиске «нужных институтов» не стоит забывать, что основные - и достаточные для создания эффективной политико-экономической системы - институты сформировались уже 10-15 тыс. лет тому назад, и они общие для всего человечества. Описательно-аргументативная функция языка, умение оценивать выгоды и затраты в долгосрочной перспективе, мышление в категориях отсроченного вознаграждения и многое другое - все это сформировалось очень давно (условным моментом их возникновения является «Неолитическая революция»). Таким образом, здесь «достаточно физиологии» - не в буквальном смысле, а в том, что «нужные институты» уже сформированы в ходе эволюции.

Я думаю, что мало таких культур, которые бы полностью парализовали экономически важные институты. Зачастую мы имеем дело с частичными помехами. Поэтому наша задача - локализовать эти «очаги помех» и постепенно их устранять. Например, советская культура в определенных случаях мешала использованию описательно-аргументативной функции языка. Значит, надо подумать, как минимизировать такое негативное влияние. Но вовсе не обязательно проводить «культурную революцию» или оптом импортировать какую-то культуру извне. Иногда достаточно небольшого тримминга (подрезать сучки, спилить сухие ветки) - и нужные институты будут работать.

Иначе говоря, нужные институты находятся внутри нас. Нужно ни много, ни мало - проверить, какую «одежду» мы носим, так как некоторые типы «одежды» могут ограничивать использование нашего потенциала. «Одежда» в данном случае - это культурные и идеологические установки.

Полный текст интервью с П. Рудковским «Молитва - это хорошо. Но нужно еще и работать» опубликован в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

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