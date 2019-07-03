Розничный товарооборот в Беларуси оказался меньшим, чем ожидалось

Ритейлеры прогнозируют, что по итогам года рост объемов продаж не превысит 5-6%.

За первые 3 месяца отечественные торговые организации реализовали товаров на 11 млрд руб. - на 1,18 млрд больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом темпы роста объемов продаж существенно замедлились. Если в I квартале 2018 г. товарооборот увеличился на 9,7% по сравнению с январем-мартом 2017 г., (в целом за 2018 г. – на 8,4%), то за аналогичный период 2019-го - только на 6%.

Особенно значительным оказалось снижение динамики продаж по товарам непродовольственной группы (-5%). Основным драйвером в этом сегменте стали автомобили: в I квартале их было продано на 3,8 тыс. шт. больше (+53%), чем за аналогичный период 2018 г. При этом доля машин отечественного производства составила 4,7%.

Заметно активизировался строительный рынок - продажи стройматериалов в стоимостном выражении, по сравнению с I кварталом 2018 г., увеличились на 15%, пиломатериалов в физическом измерении - в 1,5 раза, цемента - почти в 2 раза. Реализация холодильников возросла на 4,1%, стиральных машин - на 7,7%. И если половину проданных холодильников составила отечественная продукция, то среди стиральных машин доля наших производителей - всего 16,6%.

Темп роста реализации пищевых продуктов в целом снизился на 2,6%. По некоторым видам мясной продукции падение продаж было весьма существенным. По мясу птицы оно составило 12%, мясу крупного рогатого скота и свинины - 4,4%. Белорусская «молочка» удержала прошлогодние позиции, показав незначительные колебания по отдельным видам продукции. А вот потребление алкогольной продукции в I квартале 2019 г. возросло. Виноградного вина было продано на 2,1%, водки - на 1,1%, пива - на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде 2018 г.

Подробный анализ ситуации в розничной торговле по итогам 1-го квартала опубликован в статье Е. Мирончик «Белорусский ритейл: что в сухом остатке?» в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

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