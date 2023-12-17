Комплексное обеспечение безопасности бизнеса: Часть 2. Физическая безопасность.

К сожалению, самое распространенное заблуждение среди предпринимателей переросшее в пагубную практику – нанять пару сторожей за пару сотен рублей и проблема с физической охраной объекта решена. И как следствие, хищения ТМЦ как были так остались. Постоянная смена сторожей тоже не дает эффекта. Но, безвыходных ситуаций не бывает. Что же делать, как поступить. Эксперты и специалисты Группы Компаний «Агентство безопасности бизнеса» подскажут некоторые моменты.

В предыдущей статье мы в общем затронули проблемные аспекты ведения бизнеса с выделением одного главного из них – безопасность бизнеса. Сегодня подробнее разберем физическую безопасность.

Физическая безопасность бизнеса включает в себя:

физическую охрану объекта (помещение, здание, территория);

физическую охрану руководителей и работников;

инженерно-техническую безопасность объекта.

Для начала нужно тщательно изучить объект и его окружение, выявить все возможные и внеплановые риски и угрозы, в том числе форс-мажорные. После проведения аналитики приступаем к разработке непосредственно самого плана физической охраны объекта.

Немного отступая заметим, любая составляющая корпоративной безопасности (физическая, экономическая, информационная и др.) наиболее эффективна и работоспособна в совокупности с другими.

В первую очередь нужно провести техническую защиту объекта. Устанавливаем камеры по всему периметру, внутри и снаружи. Желательно чтобы одна работа одной камеры перекрывала (страховала) работу другой. Дальше наступает время датчиков. Не будем подробно рассматривать противопожарные и т.п., это и так понятно. На участках, в помещениях, где нет возможности либо постоянной необходимости непосредственного контроля персоналом безопасности, устанавливаются различного рода датчики движения и контроля, системы периметральной защиты, световой и звуковой сигнализации, системы оповещения, физические заграждения, системы скуд и кпп. Также обязательно предусматривается защита непосредственно самой системы технической безопасности, ее основных и ключевых узлов, серверов, сетей и оборудования.

В последние годы компании производящие системы технической защиты стали активно внедрять возможности искусственного интеллекта, что позволяет в разы увеличить реагирование на инциденты, значительно снизить ложные срабатывания системы безопасности.

Следующий шаг – найм и обучение персонала, обеспечивающего и контролирующего непосредственно защиту объекта. Какие категории соискателей подойдут для этих целей разберем подробнее.

Бывшие силовики. Наиболее подготовленная в профессиональном плане категория, но одновременно и самая требовательная к зарплате. Почти все соискатели в той или иной мере знакомы с понятием безопасности, т.к. ранее обеспечивали безопасность и правопорядок государства. Какие риски у этой категории? Профессиональное выгорание, ложные чувства превосходства, всесильности и могущества, отсутствие постоянного «рабочего адреналина», чувства обиды и ненужности и др.

Молодые люди без опыта, студенты. Дешевая и наиболее неподготовленная категория работников. Отсутствие опыта с лихвой компенсируется быстрой обучаемостью и гибкостью. Риски – после обучения могут сменить место работы либо требовать повышения зарплаты, низкая ответственность, отсутствие понятия субординации и социального долга.

Люди с опытом работы (сюда частично относится и первая категория). Наиболее ответственная в плане работы категория. Работники зачастую полностью понимают круг обязанностей и ответственности. Удовлетворенность в зарплате соответствует квалификации и условиям на рынке труда. Можно смело утверждать - это основной костяк команды. Риски в основном упираются в оценку труда и мотивацию, в том числе в финансовую.

Пенсионеры. Наиболее мотивированная на работу категория. Требования к зарплате минимальны. Работники педантичны и ответственны, готовы к работе сверхурочно, по ночам и в выходные дни. Риски – трудная обучаемость, закостенелость, не принятие нововведений и новых видов развития бизнес-процессов, ввиду возраста и состояния здоровья работники часто могут уходить на больничный.

Оптимально подобрать персонал, дообучить могут помочь работники Группы Компаний «Агентство безопасности бизнеса»

Далее, после укомплектования, обучения персонал может приступать непосредственно к исполнению обязанностей. Стоит также помнить, что работник, постоянно выполняющий одни и те же рутинные функции и обязанности, рано или поздно профессионально станет выгорать, что скажется на качестве его работы и создаст дополнительные угрозы бизнес-процессам предприятия. Чтобы избежать подобного рекомендуем проводить рабочую ротацию, там, где она возможна, дополнительно поводить обучение и повышение квалификации работников, предусмотреть системы мотивации и поощрения.

Проблематику физической (личной) безопасности учредителей, руководителей, работников мы обсудим в последующих статьях.

Виктор Черевашко, Дмитрий Остапович

Группа Компаний «Агентство безопасности бизнеса»