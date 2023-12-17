Комплексное обеспечение безопасности бизнеса: ключевые аспекты и решения (Часть 1)

В мире стремительного бизнеса безопасность становится золотым стандартом. Забытая в хаосе повседневных задач, безопасность бизнеса - ключевой аспект. Мы предлагаем глубже вникнуть в этот вопрос, обсудив его ключевые факторы. Эта статья - не просто о безопасности, но о реальных шансах защитить свой бизнес.

В настоящее время существует множество факторов, которые могут повлиять на деятельность коммерческой организации и которыми должен руководствоваться как предприниматель, так и служба безопасности предприятия. К сожалению, большинство руководителей ориентируются только на деятельность организации по принципу «живем сегодняшним днем» и не смотрят на стремительное мировое развитие, тенденции будущего, не проводят соответствующий анализ информации, которая каждый день проходит через него, его сотрудников, контрагентов, конкурентов и других всевозможных источников.

Можно смело утверждать, что вне зависимости от направлений деятельности организации у ответственного руководителя попросту не хватает времени на дополнительный анализ поступающей бизнес-информации.

В большинстве случаев предприниматель с малого и среднего звена, замыкает на себе все управленческие функции в организации, вплоть до того, что сам становиться рабочей единицей и выполняет функции штатного работника, а зачастую и нескольких.

С одной стороны, для начинающего предпринимателя – это нормально и может даже стать большим плюсом, он будет знать все аспекты, трудности, риски в работе, чтобы в дальнейшем требовать и контролировать наемных работников.

С другой стороны – главная функция руководителя, как бы банально это не звучало, это руководить. А главная цель возглавляемого им предприятия – генерирование прибыли и повышение рентабельности организации. Для всего этого необходимо свободное время и отсутствие множества «отвлекающих факторов».

Сегодня мы рассмотрим один из таких «отвлекающих факторов» для руководителя, как «безопасность бизнеса».

Чаще всего под безопасностью бизнеса предприниматели понимают обеспечение охраны предприятия, сохранение товарно-материальных ценностей предприятия, защиты ТМЦ от умышленной порчи, соблюдения мер пожарной безопасности, охраны труда и др. Безусловно это является неотъемлемой частью «безопасности бизнеса», но не далеко главным.

Если спросить опытных экспертов по безопасности и руководителей о том, сколько они могут перечислить случаев, когда предприятие обанкротилось в связи с тем, что работники либо третьи лица похитили все материальные ценности, было уничтожены помещения, в которых велась деятельность, хранились важные документы - хватит пальцев одной руки.

Из ключевых факторов обеспечения безопасности, с которыми может столкнуться руководитель и его предприятие, можно выделить следующие:

физическая(техническая) безопасность; информационная безопасность; экономическая безопасность; юридическая безопасность; кадровая или внутренняя безопасность.

Все вышеперечисленные виды безопасности можно объединить в одну и назвать безопасностью бизнеса либо корпоративная безопасность.

В следующих статьях мы подробно остановимся на каждом из вышеперечисленных факторов.

Виктор Черевашко, Антон Зуй

Группа Компаний «Агентство безопасности бизнеса»