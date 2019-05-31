Украина, Беларусь и Литва запускают контейнерный поезд

«28 мая руководители железных дорог Украины, Беларуси, Литвы и обществ Containerships (Украина), компаний Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва) подпишут соглашение по реализации нового проекта - организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships train в сочетании Литва - Беларусь - Украина и обратно», - говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.

Напомним, 4 апреля Укрзализныця запустила новый контейнерный поезд в Польшу. Он регулярно курсирует по маршруту Нижнеднепровск-Узел – Славкув.

Также в Укрзализныце заявляли о росте грузопотока в направлении западных границ Украины и обратно с момента введения регулярного движения через новый Бескидский тоннель.

Источник: https://korrespondent.net (https://korrespondent.net/business/economics/4100657-ukrayna-belarus-y-lytva-zapuskauit-konteinernyi-poezd)