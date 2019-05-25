Украинцам «светит» бесплатный роуминг с шестью странами

Плату за роуминг между Европейским Союзом и Украиной пока не отменяют, но ЕС ожидает подписания соглашения о свободном роуминге между Украиной, Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией и Молдовой в 2020 г. Об этом сообщил руководитель программы EU4Digital Артурас Пилипонис, пишет СЕГОДНЯ.ua.

«С точки зрения проекта, до 2020 г. должен быть подписан договор об общем роуминговом пространстве, и уже есть подтверждение, что мы будем двигаться в этом направлении», – отметил он.

По словам Пилипониса, уже есть детальный план по внедрению услуги свободного роуминга в странах Восточного партнерства, однако дата подписания соглашения пока не определена - для начала необходимо адаптировать профильное законодательство стран-участников.

В то же время, руководитель отдела программ помощи «Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда» представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур по отношению к подписанию Украиной договора о свободном роуминге с ЕС отметил, что пока об этом говорить еще рано.

«Сейчас мы начнем с этого региона, и уже потом будем делать следующие шаги. Мы осознаем амбиции Украины иметь такое же соглашение с ЕС, где многие из украинцев сейчас могут путешествовать в рамках безвизового режима, и это будет следующий шаг», – отметил он.

Баур также подчеркнул необходимость серьезных изменений в регуляции телеком-отрасли Украины для ее гармонизации с правилами и нормами ЕС.

EU4Digital – региональная программа для стран Восточного партнерства, которая будет длиться с января 2019 г. по декабрь 2021 г., финансируемая Европейским Союзом в размере €11 млн и еще €1 млн – средства Всемирного банка. В рамках этой программы ЕС стремится распространить преимущества Единого цифрового рынка на страны Восточного партнерства с помощью потенциала цифровой экономики шести стран – Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдовы.

Источник: СЕГОДНЯ.ua