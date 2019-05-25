Литовские бизнесмены рассказали, сколько часов в день нужно работать

В разных странах мира по этому поводу идет дискуссия.

В Швеции, к примеру, ввели 6-часовой рабочий день. Австралийская Versa решила сделать среду выходным. С ними не согласен основатель Alibaba (управляет Aliexpress) Джек Ма, который предлагает китайцам работать по 12 часов в день шесть дней в неделю.

Свое мнение высказали и литовские предприниматели, сообщает delfi.lt

Председатель правления компании по недвижимости Hanner Арвидас Авулис рассказал, что главное – благосостояние человека. По мнению бизнесмена, Литва, раз уж она в ЕС, должна ориентироваться на создание хороших условий: сокращать рабочий день, предлагать гибкие рабочее время и график работы.

Сам Авулис признался, что сам работает очень много. Но считает, что на первом месте должны быть интересы работников, а они так много работать не обязаны.

Президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис, который основал компанию по недвижимости Eika, уверен, что нужно давать большее пространство для договоренностей между работником и нанимателем. Поскольку в Литве нужны хорошие работники, то они сами диктуют условия.

Кроме того, Даргис уверен, что шестидневка по 12 часов возможна лишь в странах, которые не знают о демократии. А оптимальным вариантом на данный момент он считает 8-часовую пятидневку.

Владелец сети супермаркетов Norfa Дайнюс Дундулис уверен, что магазины не должны работать на Рождество, Новый год и Пасху. Он считает, что в воскресенье следует трудиться меньше, а, по возможности, и нет вообще.

Источник: «Салідарнасць»