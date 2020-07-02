Расширение сфер применения медиации

Направлениями изменений являются более широкое распространение внесудебной медиации и информации о возможностях использования медиации.

С 1 июля 2020 г вступили в силу положения закона Республики Беларусь №277-З «Об изменении законов» от 18 декабря 2019 г, в том числе относительно корректировки законодательства по вопросам медиации.

Как отметили в Минюсте, ключевыми направлениями вносимых изменений в сфере медиации являются более широкое распространение внесудебной медиации и информации о возможностях использования медиации, в первую очередь, в семейных правоотношениях, а также создание дополнительных гарантий по исполнению достигнутых договоренностей в результате применения медиации.

Указанные изменения позволят создать в обществе наиболее благоприятные условия для сохранения семьи и сбережения семейных ценностей.

В Кодексе о браке и семье закрепляется общее положение об обязанности суда и органов загса при обращении супругов с заявлением о расторжении брака разъяснять им право на участие в информационной встрече с медиатором. В закон «О медиации» вводится понятие и основное содержание информационной встречи с медиатором, в ходе которой разъясняются цели, принципы и правила проведения медиации, права и обязанности сторон в медиации, функции, права и обязанности медиатора, порядок и правовые последствия заключения медиативного соглашения.

«Данный подход уже апробирован в 2017-2018 гг в рамках пилотного проекта в органах загса г. Минска и подтвердил свою эффективность для целей сохранения семейных отношений», — говорится в сообщении.

Кроме того, кодекс о браке и семье дополняется положениями, предусматривающими применение медиации по спорам, возникающим из брачно-семейных отношений.

В частности, предоставляется право сторонам определить в брачном договоре виды споров между супругами (бывшими супругами), которые могут быть урегулированы с участием медиатора.

Предусматривается внедрение медиации в качестве альтернативного досудебного способа разрешения споров, возникающих между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, наряду с существующим претензионным порядком.

Одной из целей законодательных изменений является унификация норм гражданского и хозяйственного процесса в части вопросов, связанных с процедурой медиации. В связи с чем, стороны вправе обратиться к медиации на любой стадии судопроизводства (гражданского и хозяйственного).

Наряду с приостановлением производства по делу предусматривается право суда оставить иск без рассмотрения в связи с заключением сторонами соглашения о применении медиации. Это позволит сторонам в медиации обсуждать и вырабатывать условия урегулирования конфликта, не ограничиваясь исковыми требованиями. В этом случае возвращается уплаченная государственная пошлина.

В качестве дополнительных гарантий предлагается в гражданском судопроизводстве, по аналогии с хозяйственным процессом, процедура, предусматривающая выдачу судом исполнительного листа на принудительное исполнение медиативного соглашения, что позволит усилить правовое значение соглашения, достигнутого сторонами в медиации, и придать сторонам дополнительные гарантии его исполнения.

Источник: ПраймПресс