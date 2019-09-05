Указ о лицензировании подписан

Согласно подписанному президетом Беларуси указу, с 1 октября 2019 года предусматривается отмена лицензирования отдельных видов деятельности.

К данным видам деятельности относятся: диагностика и профилактика заболеваний и лечение животных, охрана юридическим лицом своих работников и имущества, торговля средствами противопожарной защиты, оптовая и розничная торговля мазутом и нефтебитумом, хранение и прием в залог драгоценных металлов и камней, трансляция телевизионных программ и эфирная трансляция звуковых программ. Указ также предусматривает подготовку закона, который будет регулировать в Беларуси сферу лицензирования. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Для развития экспорта медицинских услуг‚ повышения доступности платных медицинских услуг существенно упрощаются требования к осуществлению данного вида деятельности, в том числе снижаются требования к стажу медицинских работников, исключается необходимость наличия в штате негосударственных организаций здравоохранения врачей только первой и высшей квалификационной категории», сказано в сообщении пресс-службы.

Указ направлен на устранение избыточного регулирования в сфере лицензирования и упрощение требований, предъявляемых к лицензиатам, отмечает пресс-служба. Бизнес-сообщество ожидало указ о лицензировании с 2017 г, когда был принят так называемый пакет по либерализации бизнеса, куда должен был войти и этот указ.

Как отмечается в комментарии пресс-службы, указ «О совершенствовании лицензирования» № 326 от 2 сентября 2019 г предусматривает закрепляет основополагающие принципы, на основе которых должно осуществляться лицензирование. К таким принципам, в частности, отнесены определение исчерпывающего перечня лицензионных условий с учетом их разумности, соразмерности и экономической обоснованности, максимальное использование информационных технологий при взаимодействии госорганов с лицензиатами.

Источник: ПраймПресс