Как подтвердить личность в цифровых сервисах? Новые подходы на Digital Identity Day 2024

Цифровые сервисы стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы переводим деньги, оплачиваем услуги, оформляем кредиты и даже открываем счета не выходя из дома. Но задумывались ли вы, что за этим стоит? Для многих компаний, особенно финансового сектора, критически важно обеспечивать удобные и безопасные методы подтверждения личности клиентов при оказании дистанционных услуг.

Развитие технологий и искусственного интеллекта (AI) радикально меняет способы идентификации и взаимодействия онлайн. Многие сервисы уже активно используют цифровую аутентификацию для удаленного подтверждения личности. При этом методы эволюционируют: например, беспарольные системы аутентификации по устройству заменяют уязвимые пароли, а проверка через селфи с документом в руках обеспечивает верификацию личности. В финансовой сфере фундаментальную роль играет система межбанковской идентификации (МСИ), которая значительно упрощает компаниям процессы аутентификации и верификации, включая работу с юридическими лицами.

Но вместе с развитием цифровых сервисов и услуг растет киберпреступность. Мошенники могут взломать личный кабинет пользователя и украсть персональные и платежные данные, что неминуемо приведет к финансовым потерям и нанесет репутационный ущерб бизнесу. Неудивительно, что с каждым годом технологии аутентификации и верификации совершенствуются, а процедуры регистрации и авторизации пользователей наращивают дополнительные уровни сложности.

Не стоит забывать и о законодательных требованиях. Новое регулирование персональных данных вводит дополнительные правила по хранению и защите информации. Для организаций это и вызов, и возможность усовершенствовать процессы, не отставая от мировых тенденций.

В столь быстро меняющихся условиях бизнес должен успевать за технологиями и адаптироваться к правовым нововведениям, и в то же время реализовывать идеи, развивать продукты и повышать доход. Звучит сложно, но возможно.

Чтобы лучше ориентироваться в новых технологиях аутентификации и верификации и погрузиться в практику их применения, приглашаем вас 12 декабря на конференцию Digital Identity Day 2024. Участие в мероприятии позволит узнать больше о развитии сферы идентификации и способах подтверждения личности, поможет внедрить новые методы авторизации и сделать это в соответствии со всеми законами.

На конференции поделятся опытом и кейсами эксперты из ЕРИП, Альфа Банк, Банк ВТБ (Россия), Беларусбанк, Белинвестбанк, МТБанк, Kufar, Revera и других компаний.

На мероприятии вы узнаете о:

трансформации идентификации и аутентификации в условиях законодательных изменений;

развитии ID-карт и их роли в аутентификации клиентов;

инновациях в удалённом подписании документов;

многофакторной аутентификации в дистанционных сервисах;

организации процедур KYC и AML, интеграции с государственными и коммерческими сервисами;

опыте аутентификации юрлиц и организации юридически значимого цифрового взаимодействия с ними;

управлении согласиями клиентов на использование персональных данных, составлении реестра обработок и правилах организации внутренних проверок.

Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-форматах и будет полезно всем, кто:

подтверждает личность клиента для оказания услуг;

ищет способы дополнительной верификации данных о клиентах из достоверных источников;

намерен перейти на удаленное и безбумажное взаимодействие с клиентами;

интересуется вопросами защиты персональных данных.

Ознакомиться со всеми темами выступлений можно на официальном сайте конференции. Изучите программу и зарегистрируйтесь здесь: https://dgline.by/did?utm_source=director&utm_medium=announcement&utm_campaign=did24

Организатор: Digital Line

Соорганизатор: НКФО «ЕРИП»

Партнер: ООО «СМАРТ ПЭЙ КОМПАНИ»