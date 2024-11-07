Объединенный клуб директоров пройдет 13 ноября

13 ноября в Минске состоится очередное заседание Объединенного клуба директоров (ОКД) - ключевой площадки для обсуждения макроэкономических тенденций и изменений в законодательстве.

Традиционно в мероприятии примут участие руководители министерств экономического блока, представители органов власти и бизнес-сообщества. В этом году клуб станет частью масштабного Марафона деловых событий, призванного задать тон предстоящей Белорусской неделе предпринимательства.

Объединенный клуб директоров (ОКД) - это авторитетная площадка, где руководители ведущих белорусских компаний регулярно встречаются с представителями государственных органов и экспертами, чтобы обсудить актуальные вопросы экономической политики и тенденции развития бизнес-среды. Участие в заседаниях клуба помогает предпринимателям лучше ориентироваться в ключевых изменениях законодательства, прогнозировать возможные сценарии развития экономики и своевременно реагировать на новые вызовы.

Макроэкономическая и денежно-кредитная политика

Одной из центральных тем предстоящего заседания ОКД станет обсуждение основных направлений макроэкономической и денежно-кредитной политики на ближайший год. По словам Петра Иванова, начальника управления макроэкономического анализа Минэкономики, "в 2025 году мы ожидаем некоторое замедление темпов роста ВВП, однако инфляция должна вернуться в целевой коридор Национального банка благодаря продолжению сбалансированной денежно-кредитной политики".

Андрей Карпунин, заместитель председателя Нацбанка, отметил, что регулятор планирует сохранить ключевую ставку на уровне 8-9% в среднесрочной перспективе: "Мы намерены и дальше проводить взвешенную денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить финансовую стабильность и создать условия для устойчивого экономического роста". Руководители компаний, участвующие в ОКД, смогут напрямую задать вопросы представителям Нацбанка и получить их экспертную оценку.

Изменения в налоговом законодательстве

Еще один важный вопрос, который будет детально рассмотрен на заседании, - грядущие изменения в налоговом законодательстве. По словам Елены Смирновой, заместителя министра по налогам и сборам, в 2025 году планируется ряд нововведений, нацеленных на упрощение администрирования и снижение налоговой нагрузки на бизнес.

"Мы предлагаем увеличить пороговые значения для перехода на упрощенную систему налогообложения, расширить перечень видов деятельности, которые могут применять ставку 6% по УСН, а также внедрить новый налоговый режим для самозанятых", - рассказала Елена Смирнова. Эти и другие изменения, по ее мнению, будут способствовать дальнейшему развитию предпринимательской активности в Беларуси.

Диалог бизнеса и власти

Помимо выступлений представителей органов государственного управления, в рамках ОКД запланирована панельная дискуссия с участием руководителей ведущих бизнес-ассоциаций Беларуси. По словам Анны Козловой, исполнительного директора Республиканской конфедерации предпринимательства, "такой диалог позволяет нам не только донести до власти наши инициативы, но и лучше понять логику принимаемых решений".

Так, Юрий Зайцев, председатель правления Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства", выразил надежду, что ОКД поможет найти взаимоприемлемые решения по ряду вопросов налогового администрирования: "Мы рассчитываем на плодотворный обмен мнениями и конструктивную работу с представителями профильных министерств".

Объединенный клуб директоров зарекомендовал себя как эффективная платформа для открытого диалога бизнеса и власти. Участие в его заседаниях дает руководителям компаний уникальную возможность напрямую высказать свою позицию, получить актуальную информацию из первых рук и сформировать стратегию развития бизнеса с учетом важнейших экономических тенденций.

Предстоящее 13 ноября заседание ОКД обещает быть особенно насыщенным и полезным для представителей делового сообщества Беларуси. Приняв в нем участие, руководители получат ценные инсайты, которые помогут им успешно адаптироваться к меняющимся условиям ведения бизнеса и извлечь максимальную пользу из грядущих законодательных новаций.

Проект программы ОКД