В Союзном государстве увеличат количество совместных программ

Для этого «дебюрократизируют» процесс их утверждения, а приоритет будет отдаваться высокотехнологичным и импортозамещающим проектам.

Как заявил 20 июня Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на заседании 62 сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Минске, необходимо дебюрократизировать процесс принятия программ СГ с целью ускорения их согласования, оперативного выделения финансирования и реализации. Об этом сообщает информационно-аналитический портал Союзного государства.

Госсекретарь СГ заявил, что часть совместных белорусско-российских программ в области освоения космоса, создания межнациональной спутниковой группировки по дистанционному зондированию земли, импортозамещению в автомобильной сфере и других стоит сделать программами Союзного государства. Ранее была опубликована информация о том, что Россия выделит Беларуси 1,5 млрд долл. на участие в программах импортозамещения. Как отмечали в Минэкономики, речь может идти о таких отраслях, как авто- и сельхозмашиностроение, микроэлектроника, станкостроение, легкая и химическая промышленность, а также о других направлениях так называемого критического импорта.

По словам Д.Мезенцева, уже подготовлен проект постановления Совета Министров Союзного государства, который позволит отказаться от этапа рассмотрения концепций программ и оперативно утверждать их на уровне вице-премьеров двух стран. И только в крайнем случае их будут выносить на рассмотрение Совета Министров и премьер-министров. Как предполагается, это позволит преодолеть инерцию и быстро дать конкретный результат. С другой стороны, эксперты отмечают, что даже в условиях более длительного и тщательного отбора совместных проектов в истории СГ случались очень крупные провалы. И не приведет ли «упрощение» процедуры утверждения программ к новым убыткам?

Так, в прошлом году Счетная палата РФ установила, что Союзное государство России и Беларуси накопило 3 млрд российских рублей невозвратных кредитов, а еще миллиард был потрачен с нарушением закона о госзакупках. Эту информацию подтвердил и сам госсекретарь СГ, сообщив, что долги в основном были накоплены в ходе исполнения двух программ - «Союзный телевизор» и «Электронные пластиковые карты». Сейчас эти кредитные средства выведены на забалансовый учет, чтобы остановить накопление пени и завершить работу по их списанию, как безнадежных.

В этом году доходная часть бюджета Союзного государства была утверждена в размере 4 млрд 598,9 млн российских рублей (в 2021-м - 4 млрд 715,15 млн), расходная - 3 млрд 111,5 млн. Ране планировалось, что эти средства будут потрачены на финансирование 3-х программ и 28 мероприятий.

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