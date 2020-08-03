События недели: 27 июля - 2 августа

Обзор событий в области законодательства, экономической и общественной жизни нашей страны.

30 июля состоялся самый массовый санкционированный митинг в истории Минска. Митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской и объединенных штабов альтернативных кандидатов в Парке дружбы народов посетили более 60 тысяч человек.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», чьи представители считали людей на входах в парк, на митинге одномоментно находилось около 34 тыс. человек.

Госдолг Беларуси за полгода вырос на 17,5 процентов. Внешний долг составил 18 млрд долларов. С начала года он вырос на 0,9 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%.

За полугодие Беларусь привлекла внешних займов на сумму, эквивалентную 1 817,8 млн долларов, из них 1 391,5 млн долларов – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 362,6 млн долларов – займы банков и правительства России; 41,4 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая; 16,6 млн долларов – МБРР; - 5,7 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

С 1 августа в Беларуси введены 14 новых межгосударственных стандартов (ГОСТ) на парфюмерно-косметическую продукцию вводятся.

Как сообщил Госстандарт, новые стандарты гармонизированы с современными международными и европейскими стандартами и документами. Они также обеспечивают реализацию требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) с учетом возрастающих запросов рынка.

Государственным и частным банкам рекомендовали отказаться от размещения рекламы в негосударственных СМИ. Рекомендация была озвучена на заседании Нацбанка, на котором присутствовали руководители банков. Об этом сообщил TUT.by со ссылкой на несколько источников.

В пресс-службе Нацбанка порталу подтвердили, что заседание проводилось 21 июля, но не стали подтверждать и комментировать информацию о рекомендации по рекламе. Некоторые банки начали снимать рекламу с негосударственных СМИ, в том числе TUT.by и Onliner, пишет TUT.by.

С 1 августа в Беларуси повышен бюджет прожиточного минимума. БПМ увеличился с 246,78 до 256,1 рубля и будет действовать до конца октября 2020 года.

Пропорционально росту БПМ изменятся и встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров. Эти выплаты увеличиваются соразмерно росту БПМ на 3,8%.

Источники: Ежедневник, TUT.by, Office life