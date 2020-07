События недели: 29 июня - 5 июля

Обзор событий экономической и общественной жизни нашей страны и мира.

Падение товарооборота между Беларусью и Россией почти на 7%. Если в январе-марте текущего года объем торговых операций между странами составлял 85,5% к аналогичному периоду прошлого года, то в январе-апреле этот показатель упал до 78,6%. В денежном выражении за четыре месяца он составил 8 787,4 млн долларов (4 032,1 млн дол. – экспорт и 4 755, 3 млн дол. – импорт).

Впервые с начала года в отрицательную динамику ушел белорусский экспорт. В январе он вырос на 8,6%, в январе-феврале – на 6,4%, по итогам первого квартала удержался на положительном показателе 6,1%. По итогам января-апреля экспорт из Беларуси был даже ниже прошлогоднего уровня, упав на 2,8 процентных пункта (97,2% к январю – апрелю 2019 года).

Два белорусских банка попали в ежегодный мировой рейтинг топ-1000 банков, опубликованный The Banker. Самым крупным в мире банком не в первый раз остается Industrial and Commercial Bank of China (объем капитала — 380 млрд долларов). Далее идут China Construction Bank (316 млрд долларов), Agricultural Bank of China (277 млрд долларов) и Bank of China (258 млрд долларов)

Беларусбанк занял в топ-1000 банков мира 589-е место в общем зачете и 19-е — среди банков Центральной и Восточной Европы. По данным The Banker, объем капитала Беларусбанка — 1,518 млрд долларов. По данным финансовой отчетности Беларусбанка, на 31 декабря 2019 года его капитал составлял 3 289 679 рублей.

Белагропромбанк стал вторым из белорусских банков в рейтинге The Banker. С объемом капитала 607 млн долларов он расположился в конце рейтинга на 916-м месте.

Отмечен рост числа работников резидентов ПВТ на 30%. При этом в январе–апреле крупные компании (с количеством сотрудников более 100 человек) приняли на работу 3 859 человек, уволили — 3 097. Таким образом, в компании ПВТ трудоустроилось на 25% больше человек, чем было уволено.

Между тем, по данным официальной статистики, за четыре месяца все ИТ-компании Беларуси (с численностью от 100 человек) взяли на работу 4 тысячи сотрудников. Это на 2,3% меньше, чем в январе–апреле 2019 года (4,1 тысячи сотрудников). Уволились (были уволены) почти 3,3 тысячи человек — на 25% больше, чем за четыре месяца прошлого года.

При этом в апреле ИТ-компании уволили почти тысячу человек. Это «рекорд» за последние почти полтора года. Кроме того, впервые с января прошлого года уволенных за месяц айтишников оказалось больше, чем принятых на работу. Уже в мае ИТ-компании, прежде всего в аутсорсе, не так интенсивно резали штат, показал опрос dev.by.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире ведется разработка 141 вакцины от нового коронавируса. Он отметил, что разработка вакцины началась сразу же, как только информация о вирусе появилась в Сети. «Лидеры [среди разработчиков] могут быть в месяцах от успеха. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это», — добавил Гебрейесус.

Гендиректор выразил тревогу, что мир остается крайне незащищенным перед будущими угрозами в сфере здравоохранения. Гендиректор пояснил, что идет борьба с менее заметной пандемией устойчивости к противомикробным препаратам.

С 1 июля 2020 г вступили в силу положения закона Республики Беларусь №277-З «Об изменении законов» от 18 декабря 2019 г, в том числе относительно корректировки законодательства по вопросам медиации.

Ключевыми направлениями вносимых изменений в сфере медиации являются более широкое распространение внесудебной медиации и информации о возможностях использования медиации, в первую очередь, в семейных правоотношениях, а также создание дополнительных гарантий по исполнению достигнутых договоренностей в результате применения медиации.

Источники: DEV.by, ПраймПресс, TUT.by, Завтра твоей страны, Ежедневник