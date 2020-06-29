События недели: 22-28 июня

Обзор событий экономической и общественной жизни нашей страны.

Более 750 тысяч жителей столицы лишились нормальной воды. Проблемы начались утром 24 июня и носили максимально заметный характер: вода отвратительно пахла. Но лишь поздно ночью «Минскводоканал» предупредил, что воду из крана во Фрунзенском и Московском районах города пить запрещено. Минчане активно помогали друг другу: горожане подвозили воду пожилым людям, мамам с маленькими детьми, в детские дома, больницы. Жителям Фрунзенского и Московского районов обещают сделать перерасчет за некачественную воду.

Белорусская железная дорога на время проведения «Славянского базара в Витебске» назначила поезд межрегиональных линий № 644/643 Минск – Витебск – Минск. Расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 16 по 19 июля, а из Витебска с 17 по 20 июля. Со станции Минск-Пассажирский поезд отправится в 12:28 и прибудет в Витебск в 16.08. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01:12 и прибывать в Минск утром в 05:42.

Правительство рассчитывает провести техперевооружение Минского тракторного завода с привлечением зарубежного финансирования. «Предприятие должно развиваться. Самое главное сейчас - определить максимальную конфигурацию, сколько надо вложить инвестиций, и какую получить от этого отдачу», - отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

По его словам, уже проделана большая работа по подготовке концепции техперевооружения предприятия. «Основная задача - сверить часы, как выполняются поручения, данные главой государства во время последнего визита на МТЗ. Поручение в принципе одно - продукция должна быть качественной, а для этого надо провести комплекс мероприятий. Если говорить укрупненно, то это техническое перевооружение», - пояснил премьер-министр.

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) завершилось действие переходного периода по вступлению в силу изменений в союзный технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки», которые касаются маркировки пищевых товаров, полученных с применением генно-модифицированных организмов, знаком «ГМО». Как отметили в ЕЭК, начиная с 26 июня 2020 г маркировка пищевой продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов, обязательно должна иметь рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза («ЕАС») одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки «ГМО».

МАРТ совместно с Министерством образования проводят работу по выявлению и пресечению распространения ненадлежащей рекламы об обучении белорусов за границей.

Теперь под понятие «реклама» попадает информация о впечатлениях граждан об учебе и особенностях обучения в определенных иностранных учебных заведениях. Такую информацию надо согласовывать с МВД и Минобразования.

Со ссылкой на закон «О рекламе» ведомство подчеркивает, что «планируемая к размещению (распространению) на интернет-сайте информация о впечатлениях граждан об учебе в определенных иностранных учебных заведениях, об особенностях обучения в них и о возможности поступления в такие учебные заведения, а также информация об иностранном учебном заведении, размещаемая на баннере, будут являться рекламой об учебе за пределами Республики Беларусь…».

Согласно требованиям пункта 2 статьи 20 закона такая реклама «допускается только при наличии у рекламодателя согласования Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь».

Источники: TUT.BY, БелаПАН, Белорусы и рынок, ПраймПресс, Завтра твоей страны