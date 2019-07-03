Зеленые технологии обеспечат рост ВВП на 12-15%

Беларусь делает первые шаги по созданию экономики замкнутого цикла.

Перспективы построения циркулярной экономики, основанной на возобновлении ресурсов, обсудили в Минске участники международной конференции «Зеленый и ресурсоэффективный бизнес: вызовы и практические решения». Речь идет о создании в стране экономической системы, основанной на сокращении производства неперерабатываемой продукции, ее повторном использовании, рециркуляции и извлечении материалов в производстве и потреблении товаров, работ и услуг.

Европейская комиссия одобрила эти идеи еще в 2014 г. Это привело к принятию национальных стратегических планов по построению циркулярной экономики во Франции, Финляндии, Словении, Нидерландах и Германии. А первой страной, где серьезно занялись ее внедрением еще в 2010 г., стал Китай. У нас специального документа, посвященного циркулярной экономике или комплексно охватывающего вопросы ее внедрения пока нет

В Беларуси принят Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики до 2020 г. Он предусматривает реализацию 40 мероприятий в следующих областях: институциональная деятельность, устойчивое потребление и производство, энергетика, энергоэффективное строительство, развитие электротранспорта и городской мобильности, внедрение концепции «умных» городов, органическое сельское хозяйство, экологический туризм, информационные и образовательные мероприятия.

Международную методику по ресурсоэффективному и более чистому производству (РЭБЧП), созданную ЮНИДО и ЮНЕП, освоили 36 национальных экспертов. Проведена оценка ресурсоэффективности на 23 предприятиях, которые получили пакеты предложений с экономическим эффектом от 2 до 20 тыс. евро в год. Хорошим примером успешного применения РЭБЧП является СОАО «Коммунарка», где внедрили возврат «сладкой воды» в производство и технологию уменьшения безвозвратных потерь тепла. Одно из достижений Беларуси - ежегодный госзаказ на сдачу металлолома, макулатуры и стекла, стимулирующий вовлечение в замкнутый цикл отходов, которые раньше захоранивались.

По словам заместителя министра экономики Дмитрия Матусевича, прогнозы показывают, что внедрение принципов циркулярной экономики способно обеспечить прирост ВВП на 12-15%.

Об экономическом эффекте внедрения «зеленых» технологий в промышленности - читайте в статье О. Николаевой «Резерв для роста - «зеленая» экономика» в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Превращение макулатуры в офисную бумагу».

«Экологические проекты - выгода очевидна ...», №2 (212) - февраль 2017.