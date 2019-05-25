Как заработать на благотворительности

85% потребителей готовы отдавать предпочтение товарам, выпускаемым компаниями, реализующими социальные проекты.

Термин «социального предпринимательства» появился в 1970-х гг. в США благодаря основателю фонда «Ашока», бизнесмену и инвестору Билли Дрейтону. Но сегодня границы между некоммерческими и коммерческими организациями часто размываются. Дело в том, что благотворительность сама по себе не может существовать, так как в обеспечении ресурсами она зависит от доноров. При этом 85% потребителей готовы отдавать предпочтение товарам, выпускаемым компаниями с социальной миссией.

Исследование, проведенное специалистами БГУ, показало, что из 184 белорусских социальных предприятий 46% занимаются производством товаров, и ориентированы на трудовую «интеграцию» и адаптацию людей, ограниченно конкурентоспособных на рынке труда («Светоприбор», «Гипермаркет услуг 124» и т.п.). Но социальное предпринимательство не ограничивается только социальной инклюзией (процессом вовлечения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь) и их трудовой интеграцией. Каждый бизнес может изучить свою цепочку производства услуг и товаров и найти потенциал для того, чтобы принести пользу обществу.

Например, производители мороженого Ben & Jerry's положили в основу своей компании социальную миссию. Компания искала поставщика печенья и нашла небольшую некоммерческую кондитерскую Greyston Bakery, которая предоставляла рабочие места жителям штата Нью-Йорк с низким уровнем жизни, в том числе бывшим заключенным. Часть дохода от продаж эта организация тратила на помощь в их адаптации к нормальной жизни. Благодаря сотрудничеству с Ben & Jerry's и связанному с этим росту оборотов, пекарня выросла в огромный завод на 2 000 рабочих мест. Другие популярные виды социального предпринимательства - «справедливая» торговля, «зеленое» производство, предоставление рабочих мест в депрессивных регионах и т.д.

Причем, суть идеи заключается в том, чтобы не просто применять бизнес-мышление в реализации социальных проектов или быть предприимчивым управленцем, но и чтобы организация, позиционирующая себя в этой сфере, функционировала как коммерчески успешная компания. Т.е. социальный проект должен быть окупаемым, так как хорошие продажи позволяют таким компаниям увеличивать не только объем производства и число работающих, но и масштаб реализуемых ими социальных, культурных и экологических проектов.

Самые успешные проекты в сфере благотворительности - в статье Е. Сакович «Благотворительность… как бизнес», опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Богатство - не порок. А стимул!», №7 (229) - июль 2018.

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