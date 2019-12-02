Каково быть белорусским предпринимателем?

Несмотря на сохранение серьезных барьеров для развития бизнеса в Беларуси, предприниматели чувствуют себя более счастливыми, чем остальные белорусы.

Данный вывод основан на результатах исследования, проведенного экспертами Международной финансовой корпорации (IFC) и Центра экономических исследований BEROC.

«Большинство опрошенных представителей бизнеса желают, чтобы их старший ребенок, вне зависимости от того, девочка это или мальчик, также стал предпринимателем», - рассказал на презентации результатов исследования Александр Абрашкевич, специалист по исследованиям IFC. По его словам, это можно объяснить тем, что предприниматели более состоятельны, чем обычные граждане, и это также подтверждается результатами опроса. По словам эксперта, на вопрос, смогут ли они быстро собрать 2 тысячи белорусских рублей в случае возникновения чрезвычайной ситуации, большинство предпринимателей ответили положительно, а большинство обычных граждан – отрицательно.

Также опрос продемонстрировал различия в восприятии уровня счастья между предпринимателями и простыми гражданами. Представители населения ответили, что чувствуют себя скорее несчастливыми или очень несчастливыми, а предприниматели, за исключением 3% опрошенных, сообщили, что чувствуют себя счастливыми или скорее счастливыми.

Эксперты обращают внимание на сохранение существенных внутренних и внешних барьеров для развития бизнеса. Был проведен дифференцированный опрос женских и мужских компаний, причем респондентов просили провести оценку барьеров дважды – на старте их бизнеса и в настоящее время.

«Двумя основными внешними барьерами на старте бизнеса и мужчины, и женщины-предприниматели назвали государственное регулирование и административные барьеры. Единственное отличие заключалось в том, что мужчины в качестве третьего барьера называли налоговую систему, а женщины – сложности доступа к финансированию», - рассказала эксперт BEROC Мария Акулова.

По ее словам, «определенные различия в восприятии барьеров между мужскими и женскими компаниями сохраняются и при оценке текущего этап развития бизнеса: женщины внесли в топ недобросовестную конкуренцию, которая мужчин беспокоит значительно меньше».

Не исключено, что это связано с тем, что для женщин в бизнесе более важны личные отношения. Результаты опроса показали, что при открытии бизнеса основными источниками информации для женщин были интуиция и интернет, а мужчины шли за консультациями в государственные организации. «Женщинам более важны друзья, коллеги и внутренние ощущения», - отметила Акулова.

Источник: Thinktanks.by