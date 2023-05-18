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25 мая в онлайн-формате состоится ежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете

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25 мая в онлайн-формате состоится ежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете

Объявлена программа конференции по медийной рекламе в интернете.

Свои доклады представят 10 представителей ведущих компаний зарубежного и белорусского медиарынка. Эксперты на понятном языке расскажут о новейших подходах, особенностях и технологиях медийной рекламы. Генеральный партнер конференции — Mastercard.

 

О чем расскажут спикеры конференции по медийной и видеорекламе

В рамках конференции эксперты поделятся эксклюзивной информацией по важным вопросам:

 

  • Что стоит учитывать при построении долгосрочной стратегии роста? 
  • Какой будет digital-реклама в ближайшем будущем?
  • Какими особенностями медийные инструменты обладают уже сегодня?
  • Как применять новейшие технологии для продвижения?

 

Программа

На мероприятии будут представлены экспертные доклады по следующим темам: 

 

Мария Гаврильчик

Руководитель отдела по работе с клиентами и партнерами Яндекс.Беларусь

Яндекс

Digital-тренды медийной рекламы в Яндекс.Директе 2023

Егор Снитко

Региональный менеджер BYYD

BYYD

Баланс между бренд- и перформанс-задачами – возможно или нет?

Ирина Буко

Медиадиректор AMDG

AMDG

Медийная реклама в Google, Facebook и TikTok

Светлана Волковец

Директор по маркетингу компаний "Оазис Груп" и "Бобруйский Бровар"

Алина Фалей

Ведущий менеджер комплексных digital-проектов AMDG

 

Оазис + AMDG

Ярко. Громко. Нестандартно. Запуск и продвижение нового продукта с использованием искусственного интеллекта

Юлия Кочубей

Главный редактор “Смартпресс”

“Смартпресс”

Медийная реклама VS реклама в медиа: «не вместо, а вместе»

Святослав Дворецкий

Менеджер по развитию международного бизнеса VK

VK Реклама

VK и тренды видеопотребления

Максим Елистратов

Руководитель клиентского сервиса SlickJump

SlickJump

Управление спросом аудитории с помощью поискового трафика

Анастасия Никонович

Креативный директор AIDA Pioneer

AIDA 

Креатив в digital: тренды и лайфхаки

Павел Клеменцов

Ведущий юрист REVERA Belarus

REVERA 

"Brand protection": в чем суть, ограничения и последствия использования товарных знаков в рекламе

 

Кому будет полезно присоединиться к мероприятию?

 

Конференция создана для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.

 

Зарегистрироваться и получить подробную информацию о конференции можно здесь:

 

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25 мая в онлайн-формате состоится ежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете
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