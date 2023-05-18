25 мая в онлайн-формате состоится ежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете

Объявлена программа конференции по медийной рекламе в интернете.
Свои доклады представят 10 представителей ведущих компаний зарубежного и белорусского медиарынка. Эксперты на понятном языке расскажут о новейших подходах, особенностях и технологиях медийной рекламы. Генеральный партнер конференции — Mastercard.
О чем расскажут спикеры конференции по медийной и видеорекламе
В рамках конференции эксперты поделятся эксклюзивной информацией по важным вопросам:
- Что стоит учитывать при построении долгосрочной стратегии роста?
- Какой будет digital-реклама в ближайшем будущем?
- Какими особенностями медийные инструменты обладают уже сегодня?
- Как применять новейшие технологии для продвижения?
Программа
На мероприятии будут представлены экспертные доклады по следующим темам:
Мария Гаврильчик
Руководитель отдела по работе с клиентами и партнерами Яндекс.Беларусь
Яндекс
Digital-тренды медийной рекламы в Яндекс.Директе 2023
Егор Снитко
Региональный менеджер BYYD
BYYD
Баланс между бренд- и перформанс-задачами – возможно или нет?
Ирина Буко
Медиадиректор AMDG
AMDG
Медийная реклама в Google, Facebook и TikTok
Светлана Волковец
Директор по маркетингу компаний "Оазис Груп" и "Бобруйский Бровар"
Алина Фалей
Ведущий менеджер комплексных digital-проектов AMDG
Оазис + AMDG
Ярко. Громко. Нестандартно. Запуск и продвижение нового продукта с использованием искусственного интеллекта
Юлия Кочубей
Главный редактор “Смартпресс”
“Смартпресс”
Медийная реклама VS реклама в медиа: «не вместо, а вместе»
Святослав Дворецкий
Менеджер по развитию международного бизнеса VK
VK Реклама
VK и тренды видеопотребления
Максим Елистратов
Руководитель клиентского сервиса SlickJump
SlickJump
Управление спросом аудитории с помощью поискового трафика
Анастасия Никонович
Креативный директор AIDA Pioneer
AIDA
Креатив в digital: тренды и лайфхаки
Павел Клеменцов
Ведущий юрист REVERA Belarus
REVERA
"Brand protection": в чем суть, ограничения и последствия использования товарных знаков в рекламе
Кому будет полезно присоединиться к мероприятию?
Конференция создана для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.
Зарегистрироваться и получить подробную информацию о конференции можно здесь: