25 мая в онлайн-формате состоится ежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете

Объявлена программа конференции по медийной рекламе в интернете.

Свои доклады представят 10 представителей ведущих компаний зарубежного и белорусского медиарынка. Эксперты на понятном языке расскажут о новейших подходах, особенностях и технологиях медийной рекламы. Генеральный партнер конференции — Mastercard.

О чем расскажут спикеры конференции по медийной и видеорекламе

В рамках конференции эксперты поделятся эксклюзивной информацией по важным вопросам:

Что стоит учитывать при построении долгосрочной стратегии роста?

Какой будет digital-реклама в ближайшем будущем?

Какими особенностями медийные инструменты обладают уже сегодня?

Как применять новейшие технологии для продвижения?

Программа

На мероприятии будут представлены экспертные доклады по следующим темам:

Мария Гаврильчик Руководитель отдела по работе с клиентами и партнерами Яндекс.Беларусь Яндекс Digital-тренды медийной рекламы в Яндекс.Директе 2023 Егор Снитко Региональный менеджер BYYD BYYD Баланс между бренд- и перформанс-задачами – возможно или нет? Ирина Буко Медиадиректор AMDG AMDG Медийная реклама в Google, Facebook и TikTok Светлана Волковец Директор по маркетингу компаний "Оазис Груп" и "Бобруйский Бровар" Алина Фалей Ведущий менеджер комплексных digital-проектов AMDG Оазис + AMDG Ярко. Громко. Нестандартно. Запуск и продвижение нового продукта с использованием искусственного интеллекта Юлия Кочубей Главный редактор “Смартпресс” “Смартпресс” Медийная реклама VS реклама в медиа: «не вместо, а вместе»

Святослав Дворецкий Менеджер по развитию международного бизнеса VK VK Реклама VK и тренды видеопотребления Максим Елистратов Руководитель клиентского сервиса SlickJump SlickJump Управление спросом аудитории с помощью поискового трафика Анастасия Никонович Креативный директор AIDA Pioneer AIDA Креатив в digital: тренды и лайфхаки Павел Клеменцов Ведущий юрист REVERA Belarus REVERA "Brand protection": в чем суть, ограничения и последствия использования товарных знаков в рекламе

Кому будет полезно присоединиться к мероприятию?

Конференция создана для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию о конференции можно здесь: