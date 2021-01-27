КАМАКО – победитель премии «Лидер года»

Накануне своего 25-летнего юбилея компания КАМАКО получила награду в престижной международной премии «Лидер года 2020», в очередной раз подтвердив статус эксперта и лидера рынка соусов.

Успешное расширение ассортимента, рост экспорта, увеличение объемов продаж и внедрение новых технологий – все это стало залогом успеха предприятия.

Компания одержала победу с высококачественными продуктами в пяти номинациях по основным товарным категориям: майонез, соусы майонезные, соусы,кетчуп и горчица.

В номинации «Производитель майонеза» награда присуждена за майонезы КАМАКО «Провансаль Столичный» 50% и новинку 2020 года КАМАКО «Столичный Люкс» 50%, а также майонез «Деликатье», «Провансаль с перепелиными яйцами» 67%.

В номинации «Производитель Соусов майонезных» награда присуждена за линейку майонезных соусов КАМАКО с яркими вкусами «Сливочно-чесночный», «Сырный» и «Грибной».

В номинации «Производитель Соусов» награда присуждена за оригинальные этнические соусы КАМАКО, а именно: «Соевый классический», «Китайский сладкий» и «Итальянский крем-бальзамик».

В номинации «Производитель Кетчупа» награда присуждена за кетчуп «Помидюр», «Барбекю» и натуральные эко-кетчупы КАМАКО с наиболее популярными вкусами «Классический» и «Шашлычный», которые широко известным тем, что производятся без использования консервантов, красителей, ароматизаторов, крахмала и ГМО.

В номинации «Производитель Горчицы» награда присуждена за линейку горчиц КАМАКО, соответствующих рецептурам и кулинарным традициям разных стран. Почетной наградой отмечены горчицы КАМАКО «Русская», «Французская» и «Баварская».

Церемония награждения V Международной бизнес-премии «Лидер года 2020» состоялась в Минске 11 декабря. Мероприятие прошло в формате делового приема, с участием представителей зарубежных стран, профильных министерств и ведомств, средств массовой информации.

Конкурс «Лидер года» является независимым, решения о победителях в номинациях принимают эксперты в фокус-группах.