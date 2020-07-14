Внедрение - рост - зрелость - падение и обновление

Эти этапы всегда последовательны и неизбежны для бизнеса, и болезненны для его руководителя.
К счастью, у нас есть анестезия - знания о том, КАК спланировать и сделать эти переходы эффективными. По всем бизнес-процессам.
На курсе Start Your Business мы вместе с вами будем об этом говорить и практически упражняться, готовясь к взлету.
Взлету вашего проекта!
Стартуем 30 июля
Все подробности на сайте: https://bit.ly/320kh0d
Все занятия Стартап-школы проводятся в партнерстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).