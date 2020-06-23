Главный Бизнес-бой июня!

24 июня пройдет главный Business-бой этого лета: Бизнес после “Covidoкризиса”: изменится навсегда, или все трансформации временны?
Два опытных предпринимателя сойдутся в схватке на звание самого убедительного.
В красном углу ринга Алексей Купреев, IT-предприниматель, СЕО JT affiliate marketing company, триатлет.
В синем углу ринга Антон Куличкин, бизнес-ангел, член совета экспертов Ассоциации «Технологии Распределенных Реестров».
Спикеры сразятся в пяти раундах:
- Кризис: искусственно или естественно.
- Бизнес в Online.
- Рынки.
- Клиенты.
- Продвижение.
Гости события смогут выбрать победителя путем голосования, и получат возможность задать интересующий вопрос спикерам.
Бой пройдет в online-формате, 24 июня в 19:00
Все подробности на сайте: https://bit.ly/3hEDNVt
Мероприятие "Бизнес-Баттл" проводится общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).