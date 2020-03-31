HR-бренд не любит тишину! Объявлен старт приема заявок на участие в конкурсе «Премия HR-бренд 2020»

Активный громкий HR-бренд сегодня становится знаком будущего компании. Решение об участии в долгосрочных проектах воспринимается как гарантия обязательств и уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.

Создавайте проекты в области управления персоналом, участвуйте в конкурсе «Премия HR-бренд 2020» и заявите о себе на всю страну. Лучшие HR-проекты получат признание на одном из самых масштабных конкурсов в Беларуси!

Что дает участие в конкурсе компании-номинанту:

Продвижение и поддержка внутреннего и внешнего HR-бренда;

Экспертизу по проекту от консультанта конкурса и членов жюри конкурса;

Продвижение проектов номинантов в СМИ;

Размещение Знака отличия Премии на сайте rabota.tut.by;

Специальные условия по участию в HR meeting;

Доступ к инновационным практикам в сфере управления персоналом.

Более того, в этом году участникам основных номинаций предоставляется скидка 50% на годовое размещение в разделе «Жизнь в компании» на сайте rabota.tut.by (в этом разделе вы можете разместить корпоративное видео или статью «Прогулка по офису»).

В конкурсе «Премия HR-бренд 2020» есть следующие номинации:

• Номинации «Мир», «Республика» и «Столица»;

• Номинации «HR Start» и «Регион»;

• Социальные номинации «Большое сердце» и «Равные возможности»;

• Специальная номинация «Корпоративное видео».

Заявки принимаются до 12 октября 2020.

Со стоимостью участия в той или иной номинации вы можете ознакомиться на сайте.

Чтобы заявить о своем желании участвовать в конкурсе «Премия HR-бренд 2020» необходимо заполнить форму на сайте hrpremia.by или отправить письмо на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (в теме письма указать «Хочу стать номинантом конкурса»). В заявке необходимо указать контактные данные представителя и наименование компании.

После этого с вами свяжутся организаторы конкурса для уточнения деталей участия в конкурсе.

Первым номинантом конкурса «Премия HR-бренд 2020» стал спортивный клуб «Club Panda» (ООО «ПИК ФОРМЫ»).

Доверие к компании и решение о продлении/начале сотрудничества появляются не из рекламных буклетов. В мире, где очень много шума, люди выбирают единые бренды - бренды, в которых уже нет разделения на маркетинговые и HR-коммуникации, где есть единые подходы к внутренним и внешним коммуникациям.

Участие в конкурсе «Премия HR-бренд 2020» - это отличный шанс для работодателей заявить о себе на рынке труда, продвинуть свой бренд, привлечь соискателей, повысить эффективность существующих HR-процессов и поделиться своим опытом.

За 6 лет проведения конкурса в Беларуси 179 компаний подали 219 проектов. Участники конкурса представляют самые разные сферы бизнеса: ритейл, банки, FMCG, IT, HoReCa, искусство и многие другие. Мы видим, как практики конкурсантов вдохновляют другие компании создавать и совершенствовать свои проекты, реализовывать новые идеи и применять инновационные инструменты.

Подробности участия можно узнать по почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону +375 44 718 76 13

Скачать презентацию для номинантов

В прошлом году в конкурсе «Премия HR-бренд Беларусь» приняло участие рекордное количество компаний и проектов: на конкурс были представлены 64 проекта от 46 компаний! Как это было? Смотрите видео и вы всё поймете!

«Премия HR-бренд» – независимый ежегодный конкурс в области управления персоналом и репутацией бренда. Он успешно проходит в Республике Беларусь с 2014 года (с 2006 года - в Российской Федерации, с 2011 года - в Украине, с 2013 года - в странах Центральной Азии).

Задача мероприятия – рассказать о лучших HR-практиках, создать платформу для обмена опытом с целью улучшения бизнес-показателей компаний через управление персоналом.

Организатор конкурса на белорусском рынке – РАБОТА.TUT.BY

Возрастное ограничение: 0+

Перевод иностранных слов: митинг, Старт, Клуб Панда