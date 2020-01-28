С 25 по 27 марта пройдет VI конференция «IT-Security Conference-2020»

VI Конференция «IT-Security Conference-2020» пройдет в рамках Третьей Недели информационной безопасности «IT-Security Week – 2020» на площадке отеля Ренессанс.



Организаторы Конференции: научно-технологическая ассоциация «Инфопарк»; оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь; Министерство связи и информатизации Республики Беларусь; при поддержке Национального банка Республики Беларусь; Министерства внутренних дел Республики Беларусь; Следственного комитета Республики Беларусь.

IT-Security Conference – ежегодная эффективная площадка для конструктивного диалога регулятора, государственных структур и органов государственного управления, ИТ-сообщества и бизнес-сообществ различных отраслей экономики нашей страны.

Участников Конференции ждет насыщенная программа с привлечением ведущих белорусских и международных экспертов. В ходе Конференции состоятся обсуждения перспективных направлений и стратегий развития в области информационной безопасности и защиты информации, места кибербезопасности в процессах цифровой трансформации деятельности органов и организаций, с учётом Концепции информационной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь 18.03.2019 №1, будут рассмотрены тонкости работы с данными и безопасность их электронного обмена, будут даны пояснения по изменению законодательства в части построения систем защиты информации организации, рассмотрены вопросы международного сотрудничества в области кибербезопасности и трансграничного пространства доверия, безопасности облачных сервисов и облачные сервисы безопасности, вопросы построения систем цифровых архивов и защиты информации КВОИ, запланирована дискуссия по актуальным тематикам защиты персональных данных и многое другое.

Площадка Конференции – это новинки от разработчиков и передовые решения от практиков; обсуждения и дискуссии на самые «горячие» темы, лучшие практические кейсы; деловые контакты и обмен опытом. В формате отдельной дискуссионной площадки будут рассмотрены такие темы, как «Защита персональных данных» и «Белорусские сообщества по информационной безопасности и защите информации в 2020 году».



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