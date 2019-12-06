В Минске прошел “Инновационный Шторм 2019”

30 ноября пространство «HIDE» собрало более 350 участников форума науки и бизнеса «Инновационный Шторм», организатором которого выступил Минский городской технопарк при поддержке Минского городского исполнительного комитета.

В рамках «Инновационного шторма» прошли выступления предпринимателей, ученых и инвесторов из Беларуси и стран ближнего зарубежья. Состоялось обсуждение важных и актуальных тем для развития инновационного бизнеса, были освещены последние тренды в науке и технологиях такие как: 3D-печать органов, BigData, развитие технологий виртуальной реальности, искусственный интеллект, питание будущего.

Спикерами форума выступили: Анна Барейко - микробиолог, популяризатор науки, организатор «Фестиваля науки»;

Артем Невыглас - врач-кардиохирург ГУ РНПЦ;

Алексей Каленчук - руководитель направления AR/VR, новые медиа Фонда «Сколково» (Москва);

Евгений Паперный - руководитель проектов «Здоровье» и «Дети» Mail.RuGroup;

Денис Марков - руководитель продвижения платформы «VKMiniApps».

Во время Форума прошел «БАТЛ» на тему: «Искусственный интеллект - ограничивать или нет», с участием Дениса Маркова и Дениса Кондратовича - директора по развитию бизнеса в Connect.Club.

Участники «Инновационного шторма» стали зрителями инновационного шоу с использованием последних изобретений науки и технологий.

Организаторами мероприятия выступил Минский Городской Технопарк при поддержке Минского городского исполнительного комитета в партнёрстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).