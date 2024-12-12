Импортозамещение в действии: новый прорыв БелАЗа

Белорусский гигант машиностроения демонстрирует технологическую независимость в условиях международных санкций, представляя новые автомобили для горнодобывающей промышленности.
Технологический суверенитет
Компания БелАЗ продолжает курс на полное импортозамещение, презентуя два принципиально новых карьерных самосвала с отечественными технологическими решениями.
Технические инновации нового поколения
Новые модели: Мощь и надежность
Презентация прошла на испытательном полигоне в Жодино, где были представлены два мощных самосвала: БЕЛАЗ-7513Т грузоподъемностью 130 тонн и БЕЛАЗ-7531N грузоподъемностью 240 тонн.
Ключевые технологические решения
Генеральный директор БелАЗ Сергей Лесин отметил принципиальные изменения в конструкции: "С 2022 года мы активно осваиваем производство дизельных двигателей большой мощности российского производства".
Самосвалы оснащены:
- Новым тяговым генератором
- Электродвигателями переменного тока альтернативного производителя
- Собственными шкафами управления
- Интеллектуальной системой мониторинга IMS
Стратегия в условиях санкционного давления
Введенные в 2021 и 2023 годах санкции США и Евросоюза стали катализатором для быстрой технологической трансформации предприятия. БелАЗ демонстрирует, что ограничения можно превратить в возможности для развития собственных компетенций.
Международное сотрудничество
Горнодобывающая отрасль России определена как стратегический партнер. На презентации присутствовали представители компаний из России, стран СНГ и дальнего зарубежья, что подчеркивает международный интерес к новым разработкам.
Новые самосвалы БелАЗа – яркий пример успешного импортозамещения и технологического прогресса в машиностроении.
Инновации не знают границ – развивайте производство вместе с БелАЗом!