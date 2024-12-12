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Импортозамещение в действии: новый прорыв БелАЗа

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Импортозамещение в действии: новый прорыв БелАЗа

Белорусский гигант машиностроения демонстрирует технологическую независимость в условиях международных санкций, представляя новые автомобили для горнодобывающей промышленности.

 

Технологический суверенитет

Компания БелАЗ продолжает курс на полное импортозамещение, презентуя два принципиально новых карьерных самосвала с отечественными технологическими решениями.

 

Технические инновации нового поколения

Новые модели: Мощь и надежность

Презентация прошла на испытательном полигоне в Жодино, где были представлены два мощных самосвала: БЕЛАЗ-7513Т грузоподъемностью 130 тонн и БЕЛАЗ-7531N грузоподъемностью 240 тонн.

Ключевые технологические решения

Генеральный директор БелАЗ Сергей Лесин отметил принципиальные изменения в конструкции: "С 2022 года мы активно осваиваем производство дизельных двигателей большой мощности российского производства".

Самосвалы оснащены:

  • Новым тяговым генератором
  • Электродвигателями переменного тока альтернативного производителя
  • Собственными шкафами управления
  • Интеллектуальной системой мониторинга IMS

 

Стратегия в условиях санкционного давления

Введенные в 2021 и 2023 годах санкции США и Евросоюза стали катализатором для быстрой технологической трансформации предприятия. БелАЗ демонстрирует, что ограничения можно превратить в возможности для развития собственных компетенций.

 

Международное сотрудничество

Горнодобывающая отрасль России определена как стратегический партнер. На презентации присутствовали представители компаний из России, стран СНГ и дальнего зарубежья, что подчеркивает международный интерес к новым разработкам.

Новые самосвалы БелАЗа – яркий пример успешного импортозамещения и технологического прогресса в машиностроении.

Инновации не знают границ – развивайте производство вместе с БелАЗом!

 

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