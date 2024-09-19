ВТБ (Беларусь) подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило для ВТБ (Беларусь) долгосрочный рейтинг кредитоспособности по российской шкале на уровне BBB-(RU) и по международной – B+. В обоих случаях сохранен развивающийся прогноз.

Рейтинговое агентство отмечает высокий уровень достаточности капитала и комфортную позицию банка в части фондирования и ликвидности. На оценку также влияет возможность внешней поддержки со стороны группы ВТБ.

Как подчеркивают аналитики, максимально достижимый уровень кредитного рейтинга по международной шкале ограничен позицией АКРА о кредитоспособности государства. Развивающийся прогноз по рейтингам отражает мнение агентства о страновых рисках.

«Мы наращиваем сотрудничество с ведущими рейтинговыми агентствами, чтобы быть более прозрачными и понятными для наших клиентов. Полученные кредитные рейтинги подтверждают высокий уровень надежности и являются индикаторами эффективности нас как банковской организации», – сообщил финансовый директор, член правления ВТБ (Беларусь) Алексей Парфененок.

Справка:

ВТБ (Беларусь) – универсальная кредитно-финансовая организация, предлагающая полный комплекс банковских услуг для физических лиц и бизнеса. Банк является частью международной финансовой группы ВТБ, входит в десятку крупнейших финансовых учреждений страны по размеру активов и обслуживает более 900 тысяч розничных и свыше 16,5 тысяч корпоративных клиентов. Услуги доступны по всей Беларуси, а также онлайн.