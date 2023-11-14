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Шопинг можно планировать онлайн!

Информация о материале

Покупки должны быть в удовольствие – с момента планирования и до расчетов с магазином. В обновленном сайте halva.by учтены все запросы пользователей: удобный поиск по категориям, высокий уровень юзабилити, стильный дизайн. Вы можете планировать шопинг онлайн – а после этого ходить по магазинам и исполнять все свои желания, не перегружая личный бюджет.

Чем удобен обновленный сайт?

На обновленном сайте halva.by можно:

  • разобраться, чем отличаются Халва MAX и Халва MIX;
  • узнать о расширенных возможностях и выгодных акциях;
  • изучить список партнеров по категориям – более 35 000+ магазинов;
  • ввести в поиск нужный магазин – и узнать условия покупок в нем;
  • узнать, какие магазины-партнеры Халвы есть в вашем городе;
  • оставить заявку на оформление Халвы.

Карта Халва – это комфорт во всем, от оформления до покупок и расчетов. Сайт удобен и для тех, кто уже пользуется выгодами Халвы, и для тех, кто только планирует заказать карту. Он продолжит развиваться и наполняться: растет список магазинов-партнеров, постоянно появляются новые акции – стоит добавить сайт halva.by к себе в закладки, чтобы не упустить выгоду и покупать с комфортом для бюджета!

 

Как еще можно узнавать информацию о Халве?

 

Поскольку мы обновили сайт halva.by и закрыли в нем личный кабинет, теперь всю актуальную информацию о своей карте Халва можно узнавать в приложении Moby, в интернет-банке mybank.by и через СМС. При оформлении Халвы с грейс-периодом каждый месяц на вашу электронную почту будет приходить расчетная выписка с графиком платежей.

Будьте на связи с Халвой – и покупайте всё, что вам нужно, распределяя платежи с комфортом для бюджета. Еще нет Халвы? Самое время выбрать ту, которая подходит именно вам: популярную Халву MIX для решения ежедневных задач или масштабную Халву МAX для воплощения всех желаний. Оставляйте заявку на сайте, оформляйте Халву – и с удовольствием покупайте!

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