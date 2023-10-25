fbpx

«Торговый счет» – новый тарифный план для бизнеса от МТБанка

Информация о материале
новый тарифный план для бизнеса от МТБанка

МТБанк продолжает заботиться о комфорте своих бизнес-клиентов. Новый тарифный план «Торговый счет»  разработали и адаптировали специально для бизнес-клиентов из сферы розничной и оптовой торговли, кафе, ресторанов и гостиниц.

 

Новый тарифный план «Торговый счет» собрал все наиболее популярные у клиентов услуги воедино, чтобы клиенты спокойно занимались своим бизнесом, а не отвлекались на решение дополнительных вопросов.

Бонусов много: устройства MTKassa (касса и терминал в одном устройстве) в бесплатное пользование от банка, внесение выручки на счет по сниженной комиссии или за 1 копейку, управление счетом онлайн из любой точки мира с приложением MTBusiness, бесплатный выпуск корпоративных и личных карт.

Чем еще интересен новый тарифный план?

Выгоды для клиентов, подключивших «Торговый счет»

100 бесплатных платежей в BYN ежемесячно. Это позволит быстро и без лишних затрат рассчитываться с контрагентами, в том числе и из других стран.

В пользование от банка – бесплатные устройства MTKassa (online-касса и терминал в одном устройстве) или POS-терминалы при подключении эквайринга. МТБанк предоставит 2 устройства на выбор. Помимо этого, клиенты смогут без ограничений использовать мобильное приложение TurboPOS для приема оплаты через смартфон.

Выпуск корпоративных карт. Visa Platinum Business – для тех, кто любит ездить в командировки с комфортом. Visa Business и Белкарт-Корпоративная – для закрытия регулярных потребностей бизнеса.

Оформление зарплатного проекта SIMPLE под 0,3%. Сотрудники подключившихся бизнес-клиентов смогут получать зарплату на карты, которые работают в Беларуси и за рубежом, позволяют без ограничений снимать наличные во всех банкоматах Беларуси. Комиссия за выпуск и использование карт начисляться не будет.

Доступ к MTBusiness. В приложении можно бесплатно проверять контрагентов, подписывать и отправлять документы с помощью биометрических данных, контролировать свои счета 24/7.

Валютные переводы без комиссии. В состав тарифного плана «Торговый счет» включены 5 бесплатных платежей в российских рублях и 1 платеж в китайских юанях в месяц.

Вывод личного дохода ИП. В тарифном плане предусмотрена специальная ставка за вывод личного дохода 0,45% на карты МТБанка с бесплатным снятием наличных в любом банкомате страны.

Еще несколько преимуществ тарифного плана «Торговый счет»:

  • возможность оформления онлайн-овердрафта за 1 минуту;
  • зачисление выручки через автоматизированную депозитную машину за 1 копейку до конца года;
  • бесплатный сервис для обмена валют.

Кому подойдет новый тарифный план?

«Торговый счет» полностью отвечает потребностям нескольких бизнес-сегментов:

  • отели, рестораны, кафе;
  • оптовые и розничные компании.

Сколько стоит тарифный план «Торговый счет» и как его подключить?

Тарифный план «Торговый счет» можно подключить на неограниченный период – в таком случае разовый платеж составит 3 000 BYN. Чтобы попробовать и оценить выгоду, есть варианты на 1, 6 и 12 месяцев: по 50, 250 и 500 BYN соответственно.

«Торговый счет» можно подключить за один день. Для этого нужно заполнить online-заявку и предоставить необходимые документы в банк. После этого откроются все возможности для использования, а специалисты МТБанка будут на связи для консультаций. Также бизнес-клиентам доступен чат-бот по РКО: там можно узнать о выгодных условиях, получить индивидуальные расчеты по тарифным планам, зарезервировать счета для входящих платежей. Это удобно!

 

Другие статьи по теме

Идея Банк продан за 50 млн рублей Идея Банк продан за 50 млн рублей

Стало известно, что сделка будет закрыта до 2 апреля 2021 года. Покупателем является МТБанк, принадлежащий компаниям Алексея Олексина.

Семья Алексея Олексина продала МТБанк ливанскому бизнесмену Семья Алексея Олексина продала МТБанк ливанскому бизнесмену

Новым владельцем стала компания Stoneva Limited Ромео Абдо, с именем которого связано строительство в Минске крупных торговых и бизнес-центров.

Розничной торговле разрешат использовать новые технологии Розничной торговле разрешат использовать новые технологии

Это делается с целью - упростить безналичные расчеты и снизить затраты малого бизнеса и потребкооперации.

Экспортные цены на пиломатериалы выросли в три раза Экспортные цены на пиломатериалы выросли в три раза

Интересно, что самыми активными покупателями белорусской древесины являются Литва, Латвия и Польша.

Торговля предоставит скидки социально уязвимым категориям населения Торговля предоставит скидки социально уязвимым категориям населения

Соглашение с МАРТ подписали все крупнейшие торговые сети Беларуси. Скидка в размере 10% будет распространяться на 29 позиций социально значимых товаров.