«Торговый счет» – новый тарифный план для бизнеса от МТБанка

МТБанк продолжает заботиться о комфорте своих бизнес-клиентов. Новый тарифный план «Торговый счет» разработали и адаптировали специально для бизнес-клиентов из сферы розничной и оптовой торговли, кафе, ресторанов и гостиниц.

Новый тарифный план «Торговый счет» собрал все наиболее популярные у клиентов услуги воедино, чтобы клиенты спокойно занимались своим бизнесом, а не отвлекались на решение дополнительных вопросов.

Бонусов много: устройства MTKassa (касса и терминал в одном устройстве) в бесплатное пользование от банка, внесение выручки на счет по сниженной комиссии или за 1 копейку, управление счетом онлайн из любой точки мира с приложением MTBusiness, бесплатный выпуск корпоративных и личных карт.

Чем еще интересен новый тарифный план?

Выгоды для клиентов, подключивших «Торговый счет»

100 бесплатных платежей в BYN ежемесячно. Это позволит быстро и без лишних затрат рассчитываться с контрагентами, в том числе и из других стран.

В пользование от банка – бесплатные устройства MTKassa (online-касса и терминал в одном устройстве) или POS-терминалы при подключении эквайринга. МТБанк предоставит 2 устройства на выбор. Помимо этого, клиенты смогут без ограничений использовать мобильное приложение TurboPOS для приема оплаты через смартфон.

Выпуск корпоративных карт. Visa Platinum Business – для тех, кто любит ездить в командировки с комфортом. Visa Business и Белкарт-Корпоративная – для закрытия регулярных потребностей бизнеса.

Оформление зарплатного проекта SIMPLE под 0,3%. Сотрудники подключившихся бизнес-клиентов смогут получать зарплату на карты, которые работают в Беларуси и за рубежом, позволяют без ограничений снимать наличные во всех банкоматах Беларуси. Комиссия за выпуск и использование карт начисляться не будет.

Доступ к MTBusiness. В приложении можно бесплатно проверять контрагентов, подписывать и отправлять документы с помощью биометрических данных, контролировать свои счета 24/7.

Валютные переводы без комиссии. В состав тарифного плана «Торговый счет» включены 5 бесплатных платежей в российских рублях и 1 платеж в китайских юанях в месяц.

Вывод личного дохода ИП. В тарифном плане предусмотрена специальная ставка за вывод личного дохода 0,45% на карты МТБанка с бесплатным снятием наличных в любом банкомате страны.

Еще несколько преимуществ тарифного плана «Торговый счет»:

возможность оформления онлайн-овердрафта за 1 минуту;

зачисление выручки через автоматизированную депозитную машину за 1 копейку до конца года;

бесплатный сервис для обмена валют.

Кому подойдет новый тарифный план?

«Торговый счет» полностью отвечает потребностям нескольких бизнес-сегментов:

отели, рестораны, кафе;

оптовые и розничные компании.

Сколько стоит тарифный план «Торговый счет» и как его подключить?

Тарифный план «Торговый счет» можно подключить на неограниченный период – в таком случае разовый платеж составит 3 000 BYN. Чтобы попробовать и оценить выгоду, есть варианты на 1, 6 и 12 месяцев: по 50, 250 и 500 BYN соответственно.

«Торговый счет» можно подключить за один день. Для этого нужно заполнить online-заявку и предоставить необходимые документы в банк. После этого откроются все возможности для использования, а специалисты МТБанка будут на связи для консультаций. Также бизнес-клиентам доступен чат-бот по РКО: там можно узнать о выгодных условиях, получить индивидуальные расчеты по тарифным планам, зарезервировать счета для входящих платежей. Это удобно!