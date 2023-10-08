МТБанк во Всемирный день защиты животных запускает благотворительную акцию в поддержку «ЗООшанса»

МТБанк в очередной раз запускает благотворительную акцию PetFriendly. Она начнется 4 октября – во Всемирный день защиты животных – и продолжится по 14 октября. Держатели карт МТБанка, которые за этот период сделают пожертвования на счет «ЗООшанса» в размере более 30 рублей, получат майки с принтом.

Перечисленные деньги помогут волонтерам купить все необходимое – корм, лекарства и средства для ухода за животными. Зоозащитники смогут стерилизовать и вакцинировать подопечных, чтобы они были готовы к жизни в новых семьях.

Как перечислить деньги в ЕРИП:

Благотворительность, общественные объединения

Защита животных

ЗООшанс

Пожертвование

ФИО плательщика

Сумма

Все перечисленные средства пойдут на нужды подопечных «ЗООшанса». Сейчас помощи ждут около 700 животных: благотворительная акция PetFriendly сделает их жизнь комфортнее.