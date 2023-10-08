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МТБанк во Всемирный день защиты животных запускает благотворительную акцию в поддержку «ЗООшанса»

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МТБанк во Всемирный день защиты животных запускает благотворительную акцию в поддержку «ЗООшанса»

МТБанк в очередной раз запускает благотворительную акцию PetFriendly. Она начнется 4 октября – во Всемирный день защиты животных – и продолжится по 14 октября. Держатели карт МТБанка, которые за этот период сделают пожертвования на счет «ЗООшанса» в размере более 30 рублей, получат майки с принтом.

 

Перечисленные деньги помогут волонтерам купить все необходимое – корм, лекарства и средства для ухода за животными. Зоозащитники смогут стерилизовать и вакцинировать подопечных, чтобы они были готовы к жизни в новых семьях.

Как перечислить деньги в ЕРИП:

  • Благотворительность, общественные объединения
  • Защита животных
  • ЗООшанс
  • Пожертвование
  • ФИО плательщика
  • Сумма

Все перечисленные средства пойдут на нужды подопечных «ЗООшанса». Сейчас помощи ждут около 700 животных: благотворительная акция PetFriendly сделает их жизнь комфортнее.

Держателям карт МТБанка, которые с 4 по 14 октября переведут больше 30 рублей, в знак благодарности подарят майки с принтом. Их можно будет получить по почте или самостоятельно забрать в Минске.

 

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