МТБанк во Всемирный день защиты животных запускает благотворительную акцию в поддержку «ЗООшанса»

МТБанк в очередной раз запускает благотворительную акцию PetFriendly. Она начнется 4 октября – во Всемирный день защиты животных – и продолжится по 14 октября. Держатели карт МТБанка, которые за этот период сделают пожертвования на счет «ЗООшанса» в размере более 30 рублей, получат майки с принтом.
Перечисленные деньги помогут волонтерам купить все необходимое – корм, лекарства и средства для ухода за животными. Зоозащитники смогут стерилизовать и вакцинировать подопечных, чтобы они были готовы к жизни в новых семьях.
Как перечислить деньги в ЕРИП:
- Благотворительность, общественные объединения
- Защита животных
- ЗООшанс
- Пожертвование
- ФИО плательщика
- Сумма
Все перечисленные средства пойдут на нужды подопечных «ЗООшанса». Сейчас помощи ждут около 700 животных: благотворительная акция PetFriendly сделает их жизнь комфортнее.
Держателям карт МТБанка, которые с 4 по 14 октября переведут больше 30 рублей, в знак благодарности подарят майки с принтом. Их можно будет получить по почте или самостоятельно забрать в Минске.