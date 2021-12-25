Как пандемия и кризис изменили рынок бизнес-образования

Основной спрос сейчас - не на фундаментальные знания, а на микро-компетенции, т.е. на обучение «здесь и сейчас» под конкретную задачу. На вопросы Director.by ответил член совета директоров Международной Академии Человеческого Капитала IHCA, бизнес-тренер Сергей ПРИХОДЬКО.

- Как изменился спрос на бизнес образование в 2020-2021 годах и почему?

- Бизнес-образование всегда следует за потребностями бизнеса. Что волновало бизнес в 2020-2021 гг.? В первую очередь - как сохранить свои показатели или увеличить темпы роста (как, например, для компаний по доставке) в условиях пандемии и наступающего кризиса.

В ситуации, когда 80-90% персонала уходило на удаленную работу, вполне естественным был рост спроса на онлайн-обучение и снижение спроса на традиционные оффлайн форматы. Но если первоначально обучение в онлайн рассматривалось как временная замена традиционных форм корпоративного обучения на период пандемии, то сегодня мы видим устойчивый спрос на смешанный формат. Это подтверждают аналитики Skysmart и EdCrunch Glocal, которые в рамках подготовки европейской конференции по новым технологиям в образовании EdCrunch Global (она состоялась в декабре 2021 г.) провели исследование, в котором 35% респондентов назвали главным трендом 2022 года переход на смешанный формат обучения (blended learning).

Как считаете, что будет происходить со спросом на бизнес-тренинги и услуги консультантов в нашей стране?

Учитывая, что российский EdTech-рынок (инновационные технологии в образовании - ред.), вероятнее всего, удвоится по итогам года, а выручка ТОП-100 EdTech-компаний в третьем квартале 2021 года оказалась на 89,6% большей, чем в аналогичном периоде 2020 г., спрос на бизнес-образование в 2022-м и в последующие годы будет оставаться высоким. Изменятся только форматы обучения в направлении их большего разнообразия, конкретики, технологичности и большего использования различных цифровых инструментов, таких как VR и AR, AI, виртуальных учебных классов и платформ.

В тоже время появление на этом поле огромного количества новых игроков (уже не ограниченных страновыми границами) создает для клиентов проблему выбора провайдера и контента, который в ближайшей перспективе будет строиться на критериях подтвержденного успешного опыта и соответствия конкретным бизнес-задачам.

- Какие компетенции сейчас наиболее востребованы рынком при обучении линейного персонала и руководителей?

- Цифровая трансформация бизнеса и переход сотрудников на удаленный формат работы - выявили существенные недостатки в навыках как руководителей, так и сотрудников. Так, руководители показали недостаточные компетенции в использовании дистанционных каналов коммуникации, цифровых инструментов планирования и оценки результативности сотрудников. А отсутствие времени на их освоение привело к созданию нового формата обучения: микро-компетенции вместо фундаментальных знаний - «здесь и сейчас под конкретную задачу».

В рамках этого формата формируются навыки, необходимые для цифровой трансформации бизнеса: понимание основ кибербезопасности, умение пользоваться мессенджерами и таск-трекерами. Меньше времени тратится на обучение, и все рассчитано на немедленное применение: короткая теория, тесты, упражнения и программа отработки навыков непосредственно на практике.

Динамика изменения востребованности компетенций хорошо видна на 5-летнем шаге. Каждые 5 лет на Давосском экономическом форуме презентуются требуемые бизнесу компетенции. И если вы посмотрите на таблицу трансформации компетенций, то сможете увидеть как быстро меняются приоритеты (правая крайняя колонка - видение Конференции «Будущее управленческих профессий», которая проходила в 2019 году в РФ).

Что касается сотрудников, то дистанционный формат работы наряду с недостатком цифровых компетенций (в основном у старшего поколения) выявил слабость критически важных компетенций, без которых работа в Home-office становится малоэффективной. Это - самоконтроль, управление временем, самостоятельность, концентрация и способность справляться с увеличением нагрузки. Поэтому, в зависимости от выбранного формата работы в 2022 году (офис, «удаленка» или гибридный формат), наличие или отсутствие таких компетенций либо незначительно повлияет на деятельность компании (при работе в офисе), либо станет основным фактором успеха (при использовании «удаленки» или «гибрида»).

Кстати, журнал «Директор по персоналу» в конце 2020 года провел опрос по теме: «Какие навыки сейчас оцениваются?». И получил вот какие результаты (привожу в порядке значимости):

- владение программами по функционалу (93%);

- поликомпетентность (91%):

- кросс-функциональное взаимодействие (87%);

- самоменеджмент у линейных работников (61%);

- смешанный менеджмент у управленцев (42%);

- гибкость в обучении (38%);

- другое (29%).

- Какие форматы обучения сейчас чаще всего предпочитают заказчики?

- Эксперты ИТ-холдинга TalentTech утверждают: «если раньше считалось, что к 2022 году под воздействием цифровизации и автоматизации изменятся 27% видов деятельности, то теперь очевидно, что рынок труда будет перестраиваться ещё быстрее и еще глобальнее. В сложившихся условиях и работодателям, и сотрудникам стоит уже сейчас переходить на концепцию lifelong learning (обучение в течение всей жизни - ред.), чтобы найти себе место в новой посткризисной экономике».

На мой взгляд, это справедливое утверждение, и мы видим это по изменению запросов наших клиентов. Вместо 2-х дневных очных тренингов они теперь хотят короткие гибридные программы или точечное микрообучение в формате мастер-класса. Часто используется смешанный формат - очно/дистанционно. По времени - максимум 4 академических часа в день. Важны возможности участвовать в обучении с разных устройств и получать индивидуальную обратную связь с участниками.

Почему так происходит? Все определяется скоростью изменений. Например, мне сегодня надо быстро обучиться постановке задач в Trello. А уже завтра этот инструмент, возможно, устареет, и вместо него появится такой, который потребует забыть ранее изученное, чтобы не путаться. Поэтому будущее в бизнес-обучении - за своего рода «конструкторами» из 30-минутных онлайн или оффлайн блоков, заточенных под конкретный навык или бизнес-задачу, из которых можно собрать персонализированную программу. И в условиях конкуренции победит тот, кто сможет предложить максимально возможное количество вариантов.

- Как изменилась стоимость бизнес-обучения? Ведь, с одной стороны, онлайн-формат кажется менее затратным, а с другой, как вы сказали, - нужно постоянно менять программы, да еще и персонализировать их…

- Я пока не видел сколько-нибудь значимой статистики на этот счет, кроме того, что в ВУЗах цены поднялись на 10% из-за роста базовой ставки и минимальной заработной платы. Везде пишут о росте расходов на обучение и увеличении объема рынка образовательных услуг, но в условиях взрывного роста на этом рынке и появления все новых игроков оценить стоимость чека на конкретную компанию не представляется возможным.

По субъективному ощущению могу сказать, что резкий рост спроса на программы онлайн-обучения и кратковременное снижение востребованности оффлайн-обучения, а также перевод ведущими провайдерами ранее дорогостоящих онлайн-курсов в бесплатный (или «условно-бесплатный») формат, конечно повлияли на цены. В результате стоимость разработки курса порой оказывается дороже, чем его продажа. Поэтому каждая тренинговая компания мониторит рынок, анализирует ценовые предложения не только белорусских провайдеров, но и компаний из России, Украины и т.д., чтобы установить экономически обоснованную среднерыночную цену хотя бы по стандартным продуктам.

Хотя есть продукты, которые являются уникальными на рынке. Они не теряют своей стоимости, и по мере совершенствования методологии даже стали стоить несколько дороже. Например, у нас в академии был разработан уникальный «iHacaton», стоимость которого только растет. А онлайн-тренинг нового формата с небольшим блоком теории, самостоятельной отработкой упражнений, онлайн-конференцией и индивидуальной обратной связью для каждого участника, плюс методологическая поддержка - отлично продается в России.

Director.by благодарит Международную Академию IHCA за содействие в подготовке интервью

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