МВФ опубликовал доклад о состоянии белорусской экономики

Эксперты фонда отмечают успехи, достигнутые в текущем году, но считают, что в перспективе ближайших двух лет потолком роста ВВП страны будет 1%.

Как сообщает официальный сайт МВФ, с 29 ноября по 17 декабря рабочая группа фонда провела переговоры с правительством Республики Беларусь и подготовила заявление о состоянии и перспективах белорусской экономики. Основной вывод: после относительно небольшого спада в 2020 году экономика Беларуси вернулась к допандемийному уровню. Но домохозяйства и бизнес по-прежнему переживают трудные времена, а экономические перспективы остаются сложными.

МВФ ожидает, что в этом году экономический рост в Беларуси составит около 2%, а счет текущих операций улучшится до профицита в 0,9% ВВП, благодаря росту экспорта товаров и услуг. При условии отсутствия серьезных внутренних проблем и ухудшения внешнеэкономических условий, в 2022 году страну ожидает рост реального ВВП примерно на 0,5%.

Более высокие темпы роста, по мнению специалистов фонда, маловероятны, так как экономическая активность будет сдерживаться затяжным эффектом последствий пандемии и влиянием внешних санкций. Как говорится в докладе, без структурных реформ в среднесрочной перспективе экономический рост может приблизиться к своему потенциальному «потолку», который оценивается примерно в 1%, что отражает низкие инвестиции и низкую производительность в государственном секторе.

Хотя санкции ограничивают пространство для пролонгации действующих международных кредитных соглашений и размещений новых государственных бумаг на рынке еврооблигаций, в МВФ отмечают, что теоретически правительство Беларуси может продолжать брать займы на других рынках. Но основная проблема заключается в том, что 93% нынешнего белорусского госдолга номинировано в иностранной валюте, что делает его уязвимым для колебаний обменного курса. Еще одна проблема заключается в том, что рефинансирование обязательств государственных предприятий и госбанков может привести к истощению бюджетных средств. Кроме того, в фонде заметили, что долговые обязательства, выпущенные Агентством по управлению активами, будут также классифицироваться международной статистикой, как государственный долг.

Кроме того, в докладе отмечаются растущие инфляционные риски и тот факт, что учетная ставка (в Беларуси - ставка рефинансирования) ниже уровня инфляции. «Принимая во внимание слабый базовый прогноз и значительные риски, с которыми сталкивается экономика, денежно-кредитная политика должна найти тщательный баланс между, с одной стороны, постепенным снижением инфляции, укреплением общественного доверия и сдерживанием инфляционных ожиданий, а с другой стороны - поддержкой экономического роста», - считают в МВФ. Эксперты фонда не уверены, что белорусскому Нацбанку стоит тратить и без того незначительные золотовалютные резервы (их объем равен примерно 2,3 месяца импорта) на жесткую поддержку курса рубля, который мог бы быть и более «гибким».

Полностью итоговое заявление группы МВФ по Беларуси доступно здесь.

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