Член правления Альфа-Банка не прошел аттестацию

Это уже третий руководящий сотрудник этой организации, признанный комиссией Нацбанка не соответствующим квалификационным требованиям.
На заседании 18 ноября 2021 г. квалификационная комиссия регулятора не аттестовала еще одного топ-менеджера Альфа-Банка. Это Александр Бобко - член правления и исполнительный директор ЗАО «Альфа-банк». Как указано в протоколе, он «признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации».
В этом году комиссия уже выносила аналогичное решение в отношении двух топ-менеджеров этого банка - председателя правления Валерия Смоляка и директора по корпоративному бизнесу Константина Застольского. Тогда ни банк, ни регулятор не пояснили причины принятого решения. Сейчас никакой информации по этому поводу тоже нет. Пока и.о. председателя правления ЗАО «Альфа-Банк» является Станислав Пархимович.
В соответствии с Инструкцией о порядке проведения Национальным банком аттестации и оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.12.2012 №669, повторную оценку на соответствие можно пройти через 6 месяцев. Полгода с момента аттестации В.Смоляка и К.Застольского уже прошло, но будут ли они проходить ее повторно - неизвестно.
В 2020 г. Альфа-Банк стал лауреатом Гран-при премии «Банк года-2020». По размеру активов (свыше 1,3 млрд долл.) и капиталу (196 млн долл.) он занимал 8-е место в банковской системе страны.
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Топ-менеджеры Альфа-Банка не прошли аттестацию