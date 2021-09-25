В Беларуси снова заговорили о продаже госдоли в МТС

Такие попытки предпринимались уже не раз, но не привели к заключению сделки. Среди основных проблем - цена и позиция российского акционера.

В некоторых Telegram-каналах на этой неделе появилась информация о том, что государство намерено продать свою долю в СООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), которая де-юре принадлежит РУП «Белтелеком». При этом даже называлась сумма в 300 млн долл., которую хотел бы получить нынешний собственник за 51% пакета акций компании. А также упоминалось о наличии конкретных покупателей, заинтересованных в такой сделке.

Сложно судить - насколько эта информация соответствует действительности, так как попытки продать госдолю в СООО «МТС» предпринимались не раз, но так и не привели к чему-то реальному. И хотя сумма в 300 млн не кажется запредельной в свете того, что в 2013 г. Госкомимущество оценивало ее в 863 млн долл., сейчас в Белорусской экономике слишком много рисков, что может сдерживать интерес потенциальных покупателей.

Кроме того, нельзя не принимать в расчет позицию российского собственника оставшейся части акций, который давно хотел выкупить госдолю в белорусской компании сам, но не мог сойтись в цене с белорусской стороной. Российская компания МТС крайне негативно относится к возможной продаже 51% пакета акций третьей стороне. По этому поводу в МТС заявляли, что «в случае невозможности приобрести указанную выше долю по приемлемой цене или, если она будет приобретена одним из наших конкурентов, это может повлиять на нашу конкурентную позицию и результаты деятельности в Беларуси».

В целом бизнес сотового оператора развивается довольно успешно. В прошлом году СООО «МТС» получило 1,2 млрд рублей выручки. По сравнению с 2019 г. выручка выросла на 16,1% за счет роста потребления основных видов услуг, а также увеличения выручки от продаж розничной сети. Чистая прибыль компании увеличилась на 15,1%, до 347,6 млн рублей. Абонентская база оператора на конец декабря 2020 года составила 5,7 млн пользователей. Совсем недавно А.Лукашенко дал согласие на назначение нового директора компании. Им стал Владислав Андрейченко.

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