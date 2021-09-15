В Минске открылся музей памяти Владимира Карягина

В центральном офисе Конфедерации 1 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие музея памяти Владимира Карягина.

На торжественном мероприятии присутствовало около 300 приглашённых гостей – родственники, друзья, коллеги Владимира Николаевича, руководители высшего звена власти, депутаты Национального собрания Республики Беларусь, представители госорганов (включая руководителей и ведущих специалистов Министерств и ведомств, местных органов власти), дипкорпуса, представители бизнеса, банков, руководители ведущих бизнес-сообществ, учёные, руководители научных учреждений, аналитических центров, представители республиканских телеканалов «ОНТ», «Беларусь 1», радио, газет и журналов, главным лицом которых не раз становился Владимир Карягин.

Открытие музея началось с торжественного перерезания красной ленты Председателем Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» Копытком А.В., Заместителем Председателя Конфедерации Громадченко А.С. и Генеральным директором «Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства» Арушаньянцем П.Б.

Андрей Копыток рассказал присутствующим о жизни и деятельности, успехах и достижениях, первопроходца в становлении предпринимательского мышления и бизнеса в Республике Беларусь – Владимире Карягине, успевшего воплотить в жизнь творческие замыслы, послужившие подъёму общественного развития, раскрытию новых возможностей самореализации личности.

Карягин Владимир Николаевич бывший Председатель Высшего координационного совета Конфедерации был уникальной личностью с глубокими познаниями и страстью к общественной деятельности по развитию предпринимательства в Республике Беларусь. Выпускник философского факультета Белорусского государственного университета в Минске, окончил аспирантуру по экономике и финансам, работал в Белорусском государственном университете и Республиканском междисциплинарном институте, был членом Президиума и председателем постоянной парламеннтской комиссии по экономическому развитию и бюджету, членом Международной Академии наук по организации и управлению Международной Академии информационных процессов и технологий. С мая 2011 года входил в Экпертный Совет по проектам государственных программ при Совете Министров Республики Беларусь.

Коллекции, представленные в музее, поражают своей масштабностью: более 5000 книг, 1600 колокольчиков, экспонатов и статуэток из 93 стран мира, огромная коллекция пластинок, кассет и дисков, собственная коллекция экзотических музыкальных инструментов, сотни журналов и газет с фотографиями Владимира Николаевича на обложке.

Слова в честь открытия музея высказали Супрунович М.А., Тарасевич Ж.К., Калинин А.Ф., Громадченко А.С., Арушаньянц П.Б. и многие другие, кто лично знал, работал и развивал частный сектор и экономику вместе с Владимиром Карягиным. Гости выражали свою признательность и нынешнему Председателю союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» Андрею Валерьевичу Копытку как за инициативу создания музея, так и за плодотворное развитие и продолжение деятельности Карягина В.Н. в развитии предпринимательства и экономического потенциала страны.

Праздник продолжился спортивно-просветительским мероприятием "Знание боевых искусств - путь к успеху и победе", который проводился в рамках международного турнира по MUAYTHAI по всем правилам IFMA. В соревнованиях приняло участие более 50 молодых спортсменов Республики Беларусь. Зрители смогли насладиться искусством восточных единоборств, мастер-классами и получили заряд позитива на весь день.

Молодых спортсменов наградили памятными подарками Председатель Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация Предпринимательства" Копыток А. В., Заместитель Председателя Конфедерации Громадченко А. С. и другие почётные гости мероприятия.

Благодарим за содействие в создании музея и проведение мероприятия заместителя генерального директора по контролю за деятельностью предприятий холдинга ОАО Управляющая компания холдинга «БелГАЗавтосервис» Супруновича М.А., генерального директора ОАО «Альянспласт» Силинова Н.М., директора ООО «Оскар-Принт» Гудвиловича В.С., Директора ЗАО «Иппокрена» Морозова О.В., ректора ЧУО «Институт парламентаризма и предпринимательства» Горелика А.В., СК «Патриот» и Центр единоборств «Fight house» Пясецкого Д.Б., первого заместителя Председателя Президиума ВКС Гетко А.В., директора местного историко-культурного фонда «ЛЕЛИВА», члена Президиума Высшего Координационного Совета Конфедерации, председатель Комитета по кластерному развитию и микрофинансированию Гордиевского И.И.