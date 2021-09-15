БАТ приостановила некоторые транзакции в адрес ГТФ «Неман»

Как сообщается, это связано с необходимостью соответствовать требованиям в связи с санкциями США в отношении белорусского предприятия.

Ряд интернет-источников со ссылкой на британское издание Inews сообщили о том, что Компания British American Tobacco (БАТ), которая курирует производство марок сигарет Rothmans, Lucky Strike и Pall Mall для белорусского рынка, приостановила заказы на Гродненской табачной фабрике «Неман» в связи с американскими санкциями, введенными в отношении белорусского предприятия.

Впрочем, эту информацию пока официально не подтвердили ни в БАТ, ни в ГТФ «Неман». В пресс-релизе на сайте британской компании говорится только о прекращении неких транзакций. А именно: «После недавнего введения международных санкций против нескольких белорусских физических и юридических лиц, в том числе ГТФ "Неман", а также ограничений в отношении материалов для производства табака, были предприняты шаги для обеспечения того, чтобы вся деятельность соответствовала требованиям. Это включало приостановку нашими дочерними компаниями соответствующих транзакций, подпадающих под действие этих санкций».

Что это за транзакции, означает ли это приостановку контрактного производства сигарет в нашей стране - пока непонятно. На сайте белорусского представительства БАТ говорится, что в Беларуси группа компаний осуществляет свою деятельность с 1995 года. Сегодня здесь работают более 300 сотрудников в 12 офисах. Инвестиции компании в модернизацию производственных мощностей ГТФ «Неман» за 15 лет составили более 20 млн долларов. Так что полный отказ от сотрудничества с белорусской фабрикой означал бы для британской компании существенные убытки.

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