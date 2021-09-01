Прокуратура закрыла дело против руководителей PandaDoc

Как сообщается, фигуранты дела «возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в размере свыше 77 тыс. рублей»

Информация об этом была размещена в телеграмм-канале Генеральной прокуратуры. Там, в частности, говорится, что производство по уголовному делу в отношении Рабцевича Д.Г. и Кувшинова В.Г., которым инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере, прекращено на основании ч.2 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 88-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ранее в интернет-источниках сообщалось, что изначально четырех сотрудников компании - директора Дмитрия Рабцевича, менеджера Виктора Кувшинова, бухгалтера Юлию Шардыко и эйчара Владислава Михолапа - обвиняли в хищении около 107 тыс. рублей (ч. 4, ст. 210 УК). Позже статью изменили на «мошенничество» (ч. 4, ст. 209 УК).

Обыски в минском офисе PandaDoc прошли 2 сентября 2020 г. 23 сентября компания добилась снятия ареста со своего счета. Для этого на депозит Следственного комитета было перечислено 107 тыс. рублей в эквиваленте. Первого фигуранта - директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича - выпустили под домашний арест уже 11 октября. Последнего - Виктора Кувшинова - только 20 августа т.г.

«В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления. Возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в размере свыше 77 тыс. рублей», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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