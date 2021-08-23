Литовский бизнес в Беларуси: «похвастаться нечем»…

Владелец сети Mart Inn хотел бы избавиться от активов в нашей стране, но не может найти покупателя.

Литовский бизнесмен Миндаугас Марцинкявичюс признал, что дела в его белорусском бизнесе идут не очень хорошо, и что инвестиции в Беларусь были ошибкой. Речь идет о магазинах торговой сети ИООО «Март Инн Фуд», которые занимаются розничной торговлей продуктами питания. Эта сеть работает в Беларуси с начала 2010-х. Первый магазин открылся в августе 2012 года. На данный момент в 16 городах страны работают 36 продовольственных магазинов сети.

Бизнес Миндаугаса Марциняквичюса в принципе сейчас переживает непростые времена, в том числе в Литве. На этой неделе суд обязал бизнесмена выплатить более 80 млн евро своим бывшим компаньонам - владельцам сети Maxima. Поэтому он вероятно был бы не против продать белорусскую сеть, которая по его словам практически не развивается и не приносит тех денег, на которые рассчитывали инвесторы.

- В условиях Беларуси сейчас работать крайне сложно, - заявил Марциняквичюс. - Там было много проигрышей и похвастаться пока нечем… Эта страна кардинально отличается от Литвы с точки зрения бизнес-среды, и условия для инвестирования там очень неблагоприятные.

Фото: bns.lt

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