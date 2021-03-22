«Якутские горы» хотят продать за 1 млн долларов

Первый в Беларуси горнолыжный центр в Дзержинском районе выставлен на продажу. Заявленная цена - 2,6 млн белорусских рублей.

Этот всесезонный парк активного отдыха, расположенный в 37 км от Минска в Гродненском направлении, рядом с деревней Якуты, был основан в 2001 году. Он располагается вблизи самой высокой точки Беларуси - горы Дзержинской. В начале 2000-х это место было первым горнолыжным центром в стране, где уже тогда работал бугельный подъемник, пункт проката лыж и тюбингов, и даже вполне приличный ресторан.

Сейчас территория парка составляет 13,5 га. Здесь есть 480-метровая горнолыжная трасса с перепадом высот в 60 м, тюбинговые трассы, ресторан, деревянный павильон на 250 гостей, шатер, беседки, баня с открытым пневмокаркасным бассейном на 400 м куб., пейнтбольная и волейбольная площадки, два поля для мини-футбола.

В сезон на территории «Якутских гор» можно покататься на беговых лыжах, или на снегоходе. Имеется даже площадка для проведения корпоративов и фестивалей в летний сезон вместимостью до 4 тысяч гостей. С учетом удаленности от Минска, это место довольно популярно у организаторов подобных мероприятий.

Источник: reform.by

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