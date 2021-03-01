Теперь оплатить проезд в метро можно с помощью биометрии

Для держателей карточек Mastercard начинает работать сервис оплаты проезда с использованием технологии распознавания лиц на станциях метро "Немига", "Институт культуры" и "Площадь Ленина.

Ранее презентованный Беларусбанком проект "Смотри и проходи" позволяет осуществлять аутентификацию пассажиров и оплату проезда в режиме реального времени не больше чем за две секунды.

Для оплаты проезда в метро нужно посмотреть на биометрический терминал, предварительно выполнив несколько шагов:

скачать и установить приложение М-банкинг "Беларусбанка", с помощью смс-банкинга добавить свою карточку в приложение в любом инфокиоске "Беларусбанка".

выбрать вкладку "Смотри и проходи".

сфотографировать свое лицо перед поездкой.

При переходе через турникет биометрическая система считает ваши черты лица, а с платежной карточки спишется оплата.

Воспользоваться новой услугой могут клиенты любого банка, работающего в Беларуси.