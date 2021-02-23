В стране появилась Белорусская ассоциация исследовательских центров

Негосударственные исследовательские организации объединились и создали BARC (Belarussian Association of Research Centers).

По задумке инициаторов создания, ассоциация будет способствовать развитию исследований и разработок в области политики, экономики, государственного управления, внешней политики, энергетической безопасности и других приоритетов развития нашей страны.

Кроме того, Ассоциация будет обеспечивать рекомендациями и результатами исследований все стороны, включенные в принятие политических решений, а также выступать площадкой для структурированного диалога при решении национальных и региональных проблем.

Источник: https://thinktanks.by