fbpx

В стране появилась Белорусская ассоциация исследовательских центров

Информация о материале

Негосударственные исследовательские организации объединились и создали BARC (Belarussian Association of Research Centers).

 

исследования 

 

По задумке инициаторов создания, ассоциация будет способствовать развитию исследований и разработок в области политики, экономики, государственного управления, внешней политики, энергетической безопасности и других приоритетов развития нашей страны.

 

Кроме того, Ассоциация будет обеспечивать рекомендациями и результатами исследований все стороны, включенные в принятие политических решений, а также выступать площадкой для структурированного диалога при решении национальных и региональных проблем.   

 

Источник: https://thinktanks.by

 

 