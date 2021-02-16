Какие бренды наиболее популярны в Беларуси?

Бизнес-портал BusinessFinancing составил карты самых популярных брендов одежды, бытовой техники, быстрого питания и игр в разных странах.

Самые популярные глобальные бренды

По данным BusinessFinancing, самым популярным глобальным брендом является Google, Netflix на втором месте. Беларусь не выпадает из мирового тренда.

Самые популярные бренды смартфонов

Самым популярным брендом смартфонов в 127 странах является Apple, но по объемам продаж он уступает китайским брендам телефонов, таким как Huawei и Xiaomi. По данным составителей, в Беларуси наибольшее число запросов по Xiaomi.

Самый популярный игровой бренд

Epic Games лидирует с 4 716 375 поисковыми запросами в 141 стране мира, а Nintendo занимает второе место с 3 120 010 поисковыми запросами в Google, лидируя в 24 странах. В Беларуси побеждает Epic Games.

Самый популярный бренд одежды



Согласно Google Keyword Planner, бренды H&M (34 026 650 запросов) и Zara (28 798 130 запросов) являются самыми популярными брендами одежды в 38 странах. Беларусь не выпала из данного тренда, самые популярные запросы в стране по H&M и Zara.

Самый популярный фастфуд



McDonald's является самым популярным фастфудом в 75 странах (27 090 830 запросов по всему миру), в то время как KFC, популярный в 65 странах, получил 9 601 550 запросов. В Беларуси более популярным оказался KFC.

Самый популярный бренд бытовой техники

Немецкая компания Bosch пользуется наибольшей популярностью в 69 странах с 883 085 запросами в Google. Однако у Dyson, занявшего 2-е место (30 стран), объем поисковых запросов выше (1 142 285 запросов). Бренд Samsung номер один только в 26 странах мира. В Беларуси лидирует Bosch.

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