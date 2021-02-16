fbpx

Какие бренды наиболее популярны в Беларуси?

Информация о материале

Бизнес-портал BusinessFinancing составил карты самых популярных брендов одежды, бытовой техники, быстрого питания и игр в разных странах.

 

Самые популярные глобальные бренды

По данным BusinessFinancing, самым популярным глобальным брендом является Google, Netflix на втором месте. Беларусь не выпадает из мирового тренда.

 

consumer brands

 

 

Самые популярные бренды смартфонов

Самым популярным брендом смартфонов в 127 странах является Apple, но по объемам продаж он уступает китайским брендам телефонов, таким как Huawei и Xiaomi. По данным составителей, в Беларуси наибольшее число запросов по Xiaomi.

 

Smartphone brands

 

 

Самый популярный игровой бренд

Epic Games лидирует с 4 716 375 поисковыми запросами в 141 стране мира, а Nintendo занимает второе место с 3 120 010 поисковыми запросами в Google, лидируя в 24 странах. В Беларуси побеждает Epic Games.

 

gaming brands

 

 

Самый популярный бренд одежды

Согласно Google Keyword Planner, бренды H&M (34 026 650 запросов) и Zara (28 798 130 запросов) являются самыми популярными брендами одежды в 38 странах. Беларусь не выпала из данного тренда, самые популярные запросы в стране по H&M и Zara.

 

fashion brands

 

 

Самый популярный фастфуд

McDonald's является самым популярным фастфудом в 75 странах (27 090 830 запросов по всему миру), в то время как KFC, популярный в 65 странах, получил 9 601 550 запросов. В Беларуси более популярным оказался KFC.

 

fast food brands

 

 

Самый популярный бренд бытовой техники

Немецкая компания Bosch пользуется наибольшей популярностью в 69 странах с 883 085 запросами в Google. Однако у Dyson, занявшего 2-е место (30 стран), объем поисковых запросов выше (1 142 285 запросов). Бренд Samsung номер один только в 26 странах мира. В Беларуси лидирует Bosch.

 

Household Appliances brands

 

Thinktanks.by

 

 