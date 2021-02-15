Экспорт шотландского виски сократился на 23%

Экспорт шотландского виски сократился до 3,8 млрд фунтов стерлингов в 2020 году и достиг минимума за 10 лет. Причина в пандемии коронавируса и введенных пошлинах США.

По данным Ассоциации шотландского виски (Scotch Whisky Association), стоимость экспорта в США, на крупнейший международный рынок для сектора, упала на 32%, до 729 млн фунтов по итогам минувшего года. Вашингтон ввел пошлины на уровне 25% на импорт односолодового шотландского виски в октябре 2019 года.

"США на протяжении десятилетий оставались нашим сильнейшим и самым ценным рынком, однако теперь шотландский виски значительно утрачивает на нем положение", - говорится в сообщении ассоциации.

Поставки во Францию, на второй крупнейший экспортный рынок, сократились на 13%, до 375 млн фунтов. Между тем ущерб на некоторых европейских рынках оказался серьезнее. Так, экспорт в Германию упал на 25%, до 139 млн фунтов.

Компания Chivas Brothers, входящая в группу Pernod Ricard и занимающаяся производством виски, сообщила об улучшении показателя международных продаж во втором полугодии 2020 года. Мировые продажи сократились на 10% в годовом выражении за этот период, в то время как падение в первом полугодии составило 27%.

Источник: Интерфакс-Запад