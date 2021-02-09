В 2020 году ИТ-компании уволили на 15% больше сотрудников, чем в 2019

В декабре 2020 года в ИТ-секторе произошел чистый отток кадров, пусть и незначительный. За месяц из компаний ушло 1194 человека. При этом трудоустроилось в компаниях почти столько же работников — 1190 человек.

Это данные официальной статистики (они не учитывают микроорганизации и малые предприятия без ведомственной подчиненности — до 100 человек).

Весной из-за коронакризиса ИТ-компании активно сокращали штат. Осенью на фоне политического кризиса компании активно расширяли штат. Как следствие, в марте–мае чистый отток кадров в ИТ-секторе составил почти 100 человек, а осенью общий штат ИТ-компаний вырос больше чем на 1000 человек. После октябрьского подъёма количество активных компаний пошло вниз. В декабре вакансии размещали 2 180 компаний, это -24% к ноябрю, -27% к октябрю.

С учетом многих факторов в целом за прошлый год найм сотрудников в ИТ-секторе упал. Всего компании приняли на работу больше 12,6 тысяч человек — это на 4% меньше, чем за 2019 год (в 2019 в ИТ-секторе было трудоустроено 13+ тысяч человек). Уволились за прошлый год почти 10,4 тысячи человек. Это на 15% больше, чем в 2019 году.

Всего за прошлый год ИТ-компании взяли на работу на 2,2 тысячи больше сотрудников, чем уволили. Для сравнения, по итогам 2019 года новых сотрудников в ИТ-сектор трудоустроилось почти в два раза больше — 4,1 тысячи человек.

Источник: Dev.by