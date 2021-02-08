Производство медицинского кислорода увеличено в 7 раз

Реализация медицинского кислорода Мозырским НПЗ в январе увеличилась в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В дело борьбы с пандемией коронавируса Мозырский НПЗ вносит весомый вклад, производя такой необходимый здравоохранению продукт, как кислород медицинский. В январе его реализация выросла в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщает пресс-служба предприятия.

В случае потери пациентом способности к самостоятельному дыханию, его переводят на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С начала пандемии коронавируса потребность медучреждений в кислороде значительно возросла.

Представители предприятия подчеркивают, что завод и дальше будет обеспечивать страну необходимым объемом данного продукта.