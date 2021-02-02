Фармзавод от Ivy Global намеревается прийти в Беларуси

Американская компания Ivy Global планирует запустить фармацевтический завод в индустриальном парке "Великий камень", который будет, в том числе выпускать лекарства для борьбы с Covid-19.

"Компания выразила намерения о создании в парке фармацевтического завода по производству широкой линейки лекарственных средств, в том числе для борьбы с Covid-19", - говорится в сообщении на сайте парка по итогам переговоров с президентом американской компании Ivy Global.

Руководство парка и компании обсудили возможные направления сотрудничества. "Были обсуждены условия деятельности в индустриальном парке, льготы и преимущества для резидентов, а также планы развития парка", - сообщили в "Великом камне".

Президент Ivy Global побывал на производственных площадках, готовых для максимально оперативного запуска нового проекта.